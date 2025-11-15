Από τη διοίκηση μιας (κυριλέ) φάρμας και την ανασχόλησή με τις οικογενειακές επιχειρήσεις, στο… κουμαντάρισμα ενός ολόκληρου συλλόγου στην Ιταλία.

Η απάντηση σε χώρους όπου τα στεγανά και οι προκαταλήψεις εξακολουθούν να υπάρχουν έστω κι αν γίνονται βήματα προόδου, λέγεται Κλαούντια Ρίτσο. Και είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στον αιώνα ζωής της ιστορικής Τερνάνα που αγωνίζεται στον β’ όμιλο της τρίτης κατηγορίας στην ποδοσφαιρική Ιταλία.

«Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις, επειδή το ποδόσφαιρο είναι εδώ και καιρό ένας ανδρικός κόσμος», ισχυρίζεται η νεαρή πρόεδρος, η οποία παραχώρησε συνέντευξη στην ιταλική έκδοση του guardian. Λογικό αφού το φαινόμενο αυτό, μόνο συνηθισμένο δεν είναι.

«Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα αλλάζουν. Οι γυναίκες μπορούν να προσφέρουν μια διαφορετική οπτική γωνία, μια προστιθέμενη αξία ακόμη και σε αυτόν τον τομέα», πρόσθεσε η Κλαούντια Ρίτσο που βρίσκεται στην… κεφαλή του κλαμπ από την Ούμπρια.

«Είναι μια τεράστια ευθύνη, αλλά και μια ευκαιρία να φέρω κάτι διαφορετικό», πρόσθεσε και συνέχισε. «Θέλω να αποδείξω ότι οι γυναίκες μπορούν να ηγηθούν στο ποδόσφαιρο όπως ακριβώς κάνουν σε οποιονδήποτε άλλο τομέα».

Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας, η οποία βρέθηκε από μικρή ηλικία σε θέση ευθύνης, γεννήθηκε στη Ρώμη το 2002 και πριν αναλάβει την Τερνάνα και το… κουμαντάρισμα αυτής, η επιχειρηματίας ασχολήθηκε με μία φάρμα στη Σικελία καθώς και το Villa Claudia Group, ιδιωτική εταιρία περίθαλψης σε Ρώμη και Συρακούσες, την οποία διευθύνει ο πατέρας της. Εκείνος είναι που επένδυσε στην Τερνάνα και την αγόρασε, δίνοντας τη δυνατότητα στην κόρη του να «βουτήξει» στα βαθιά. Και σε νερά αχαρτογράφητα.

Το ποδόσφαιρο παρόλα αυτά υπήρχε ανένακαθεν στα ερεθίσματά της. Κυρίως εξαιτίας της αγάπης και του πάθους του πατέρα της για αυτό.

«Πήγαινα στο γήπεδο με τον μπαμπά μου όταν ήμουν μικρή. Όταν γεννήθηκα, ο πατέρας μου συνεχάρη τη μητέρα μου όχι τόσο για τη γέννα, αλλά επειδή το έκανε την ίδια μέρα που η ομάδα του (σ.σ. Γιουβέντους) κέρδισε το Σκουντέτο! Οπότε ναι, μεγάλωσα με το ποδόσφαιρο. Είναι ένας συναρπαστικός κόσμος, γεμάτος συναισθήματα, άλλοτε καλά και άλλοτε σκληρά, αλλά πάντα συναρπαστικά», τόνισε η φιλόδοξη επιχειρηματίας που έχει κάνει – μαζί με την οικογένειά της – άνοιγμα και στην τοπική κοινωνία. Επενδύοντας πολλά εκατομμύρια στο γήπεδο που φιλοξενεί αγώνες η Τερνάνα.

Όσον αφορά το νεαρό της ηλικίας της και την ευθύνη που έχέι να διαχειριστεί, είπε ότι… «βλέπω τα νιάτα ως δύναμη». Το γεγονός αυτό σου επιτρέπει να φέρνεις φρέσκες ιδέες και μια σύγχρονη προσέγγιση. Στην Τερνάνα, είναι σημαντικό να χτίσεις μια γέφυρα μεταξύ της νέας και της παλαιότερης γενιάς, διατηρώντας παράλληλα ζωντανή την ταυτότητα του συλλόγου. Θέλω να κάνω καλή δουλειά εδώ και να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των οπαδών, της ομάδας και του προσωπικού. Αν αυτός ο κόσμος συνεχίσει να με καλωσορίζει κι αν μοιράσω αποδείξεις στον εαυτό μου, θα ήθελα πολύ να δω την Κλαούντια ακόμα και σε 20 χρόνια ως πρόεδρο, ίσως ακόμη και σε έναν άλλο σύλλογο. Ποιος ξέρει;»

Η Τερνάνα επί των ημερών της 23χρονης νεαρής, βρίσκεται στην 6η θέση της κατάταξης με 20 βαθμούς. Αρκετά μακριά από την πρωτοπόρο του β΄ ομίλου Αρέτζο αλλά όχι και τόσο έχοντας μία δεύτερη ευκαιρία από την τρίτη και την τέταρτη θέση. Μία νίκη για την ακρίβεια.