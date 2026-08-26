Κάποια πράγματα έχουν ανεκτίμητη αξία και δεν μετριούνται με τα χρήματα, όπως αποδεικνύει παίκτης της Bundesliga.

Θεωρητικά θα μπορούσε να αγοράζει ένα καινούργιο αυτοκίνητο σημαντικής αξίας την εβδομάδα ο άσος της Bundesliga που σίγουρα δεν είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους της λίγκας, ούτε της Στουτγκάρδης. Αλλά μια χαρά του φτάνουν και του περισσεύουν για να έχει μία κοινωνική ζωή με ανέσεις για εκείνον και τους γύρω του.

Παρόλα αυτά το παράδειγμα του Γκίρσα Πρόμελ των Σουηβών, δείχνει ότι σε αυτή τη ζωή δεν είναι τα πάντα μετρήσιμα με τα χρήματα. Αλλά μερικά αγαθά έχουν αποκτήσει τέτοια συναισθηματική αξία που «κερδίζουν» το σύγχρονο, το μοντέρνο και το εύκολο.

Ο 31χρονος Γερμανός μέσος, πήρε μεταγραφή από την Χοφενχάιμ στη Στουτγκάρδη το καλοκαίρι του 2026, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας 3τούς διάρκειας με την πρώην ομάδα του Μαυροπάνου.

Και όπως συνηθίζεται με τους παίκτες που ανήκουν στην πρώτη ομάδα λόγω συνεργασίας, ζητήθηκε και από εκείνον να επιλέξει κάποιο από τα διαθέσιμα αυτοκίνητα με την εταιρία της Mercedes-Benz. Ο ίδιος ωστόσο απάντησε «δεν θα πάρω, ευχαριστώ», αν και θα μπορούσε να την βγάλει τζάμπα με καινούργιο αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις του.

Η απόρριψη του δεν είχε να κάνει με την προτίμησή του σε κάποια άλλη μάρκα αφού ο παίκτης της Bundesliga, έχει επιλέξει να μετακινείται με ένα Ford Fiesta 20ετίας. Κι αυτό διότι του του είχαν πάρει δώρο ο παππούς και η γιαγιά του, όταν έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο.

Μία υπενθύμιση που έρχεται κόντρα στο ρεύμα των καιρών και τις «ανάγκες» που γεννά ο κόσμος και τα πάντα γύρω μας, τονίζοντας πως σε αυτή τη ζωή, δεν είναι τα πάντα μετρήσιμα με τα χρήματα.