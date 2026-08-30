Το απόλυτο «σοκ» με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του στη Bundesliga και οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι ενθαρρυντικές.

Όλα έδειχναν πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα κάνει το ιδανικό ντεμπούτο στην Bundesliga.

Η Μπορούσια Ντόρτουμντ αντιμετώπισε το Αμβγούργο (29/08, 2-0) στην πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα.

Τα δύο ελληνόπουλα ήταν βασικά και μπόρεσαν από το πρώτο ημίχρονο να αφήσουν εξαιρετικές εντυπώσεις.

🔥 Heimsieg! Ein – vor allem im ersten Durchgang – starker Auftakt des BVB! Wermutstropfen: Giannis Konstantelias musste nach einem tollen Debüt in der 54. verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Wir drücken die Daumen, dass nichts schlimmeres passiert ist! ✊ pic.twitter.com/BBt7xghnFv — Borussia Dortmund (@BVB) August 29, 2026

Από τη μία, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν ο δημιουργός του πρώτου γκολ, ενώ ο «Ντέλιας» ο «εκτελεστής» για το δεύτερο τέρμα.

Όλα κυλούσαν ομαλά, μέχρι που ήρθε μία φάση από το… πουθενά και έφερε ανησυχία στους Βεστφαλούς. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο 51ο λεπτό, έπειτα από μία προσπάθειά του, να κλέψει την μπάλα, έπιασε το γόνατό του και έπεσε κάτω.

Αμέσως οι γιατροί της Μπορούσια Ντόρτμουντ έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει και οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές.

Και αυτό φάνηκε στις δηλώσεις των ανθρώπων της ομάδας, που αναφέρθηκαν στον τραυματισμό του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Ο Λαρς Ρίκεν, managing director του κλαμπ, τόνισε πως περιμένουν τα αποτελέσματα την Κυριακή (30/08), αλλά άπαντες έχουν στο μυαλό τους το χειρότερο σενάριο.

Τα λόγια του Λαρς Ρίκεν:

«Θα μπορούσα ακόμα να πω ότι αύριο περιμένουμε τα αποτελέσματα της εξέτασης και ελπίζουμε για το καλύτερο. Αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής, στην πραγματικότητα φοβόμαστε το χειρότερο».

Την ίδια ώρα, ίδια «κατεύθυνση» είχαν και τα λόγια του αθλητικού διευθυντή, Όλε Μπουκ, λέγοντας πως υπάρχει ανησυχία μην έχει πειραχτεί ο χιαστός.

⚫️🟡 Lars Ricken eben in der Mixed Zone zu Giannis Konstantelias: „Ich könnte noch sagen, dass wir morgen die Untersuchung abwarten und noch auf das Beste hoffen. Aber ich muss ehrlich sein, wir befürchten tatsächlich das Schlimmste!“ @SkySportDE — Patrick Berger (@berger_pj) August 29, 2026

Τα λόγια του Όλε Μπουκ:

«Πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σήμερα, αλλά σίγουρα ανησυχούμε για έναν σοβαρό τραυματισμό. Τώρα θα ξεκινήσουν οι διαγνωστικές εξετάσεις· όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο, φυσικά, αλλά είμαστε και ανήσυχοι».

Για το εάν ο τραυματισμός σχετίζεται με τον χιαστό του Κωνσταντέλια:

«Αυτή η ανησυχία υπάρχει».

Σε ό,τι αφορά τον Νίκο Κόβατς ούτε εκείνος φάνηκε να είναι αισιόδοξος, μετά τα όσα άκουσε από τον γιατρό της ομάδας.

Τα λόγια του Νίκο Κόβατς:

«Αυτά που μου είπε ο γιατρός σίγουρα δεν ακούστηκαν καλά».