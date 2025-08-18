Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ του Βελγίου, το Άντερλεχτ – ΑΕΚ (21/08, 21:00) είναι «ματς υψηλής επικινδυνότητας». Τι μέτρα αναμένεται να παρθούν;

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ σε λίγες ημέρες Πέμπτη, στο πρώτο παιχνίδι για τα Play Offs του Conference League. Ο αγώνας των δύο ομάδων είναι υψηλής επικινδυνότητας, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «dhnet.be».

Για αυτό το λόγο, όλα δείχνουν πως θα έχουμε κάποια σημαντικά μέτρα. Οι Βέλγοι έχουν προειδοποιήσει τους οπαδούς τους να μην μεταπωλούν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση.

Η ανησυχία της Άντερλεχτ είναι ότι οι φίλοι της ΑΕΚ μπορεί να αγοράσουν εισιτήρια και να είναι μαζί με τους γηπεδούχους. Γεγονός, που θα μπορούσε να φέρει και επεισόδια, μεταξύ των φίλων των δύο ομάδων.

Τα παρασκήνια της πρόκρισης απέναντι στον Άρη Λεμεσού, μέσα από την κάμερα του AEK TV! #aekfc #aekfcseason2025_2026 #UEFAConferenceLeaguehttps://t.co/KeLi6DOgCP — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 15, 2025

Αυτή η ανησυχία πηγάζει από προηγούμενα επεισόδια που είχαν συμβεί στον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Οι Αρχές θέλουν να αποφύγουν κάθε πιθανότητα να επαναληφθούν τέτοια περιστατικά και να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «dhnet.be»:

«Για όσους δεν επιθυμούν να εγγραφούν σε εισιτήριο διαρκείας, θα πρέπει να αγοράσουν εισιτήρια για τον αγώνα. Η δωρεάν πώληση εισιτηρίων για τον αγώνα ξεκίνησε αυτή τη Δευτέρα και θα είναι για εγγεγραμμένους οπαδούς που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον έναν αγώνα από την 1η Ιανουαρίου του 2020. Ο αγώνας είναι υψηλού κινδύνου και η RSCA ζητά από τους οπαδούς της να αποφεύγουν την μεταπώληση των εισιτηρίων τους. Ο σύλλογος θέλει να αποφύγει την επανάληψη περιστατικών όπως αυτά που συνέβησαν εναντίον της Φενερμπαχτσέ πριν από έξι μήνες. Τούρκοι οπαδοί είχαν καταλάβει τις θέσεις τους ανάμεσα στους οπαδούς της Άντερλεχτ, γεγονός που οδήγησε σε συμπλοκές και κυρώσεις».