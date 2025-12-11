Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ, για τη δύσκολη «αποστολή» της στη Σαμψούντα απέναντι στη Σαμσουνσπόρ (11/12, 19:45).

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να δώσει την -ίσως- κρισιμότερη «μάχη» της στο Conference League.

Η «Ένωση» έχει ταξιδέψει στην Τουρκία, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, ώστε να αντιμετωπίσει τη Σαμσουνσπόρ (11/12, 19:45).

Σε μία αναμέτρηση, που αν την κερδίσει θα έχει πολλές πιθανότητες, ώστε να βρεθεί απευθείας στους «16». Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για την ΑΕΚ, κάτω από την εστία θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα. Οι Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φελίπε Ρέλβας και Σταύρος Πήλιος θα είναι από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα.

Στο κέντρο μένει να φανεί ποιος θα είναι ο σχηματισμός της «Ένωσης», αλλά πιθανότερο φαντάζει ο ρόμβος. Κι αυτό, γιατί ξεκινούν την αναμέτρηση οι Πέτρος Μάνταλος, Ραζβάν Μαρίν, Ορμπελίν Πινέδα και Ρομπέρτο Περέιρα.

Οι δύο πιο επιθετικογενείς παίκτες της ΑΕΚ θα είναι οι Λούκα Γιόβιτς και Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

Για τους γηπεδούχους, βασικοί θα είναι οι: Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Μακουμπού, Κίλιντς, Χόλσε, Εντσάμ, Μουσάμπα, Μουαντιλματζί.

Από τον πάγκο θα μπορέσουν να έρθουν οι: Αϊντόγντου, Μπορέκοβιτς, Μπουλμπούλ, Σισέι, Κιφτ, Γκονούλ, Μέντες, Ποσιαντάλα, Τορούζ, Γαλντίρ.