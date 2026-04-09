Όλα είναι έτοιμη για τη σπουδαία αναμέτρηση της ΑΕΚ στη Μαδρίτη. Η «Ένωση» έχει ταξιδέψει στην Ισπανία για τα προημιτελικά του Conference League και το ματς απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο (09/04, 19:45).

Σε μία «μονομαχία» που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, αφού θα μπορεί να αλλάξει πολλά δεδομένα στη λίστα της UEFA.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι επιλογές των δύο προπονητών για τη βασική ενδεκάδα. Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να μην κάνει πολλές αλλαγές και να μην πειράξει κατά πολύ τη «συνταγή Ολυμπιακός».

Κάτω από την εστία θα είναι ο Θωμάς Στρακόσια. Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φελίπε Ρέλβας και Σταύρος Πήλιος θα είναι στην αμυντική γραμμή.

Στο κέντρο θα παίξει ο Ορμπελίν Πινέδα, ενώ παρτενέρ του θα είναι ο Πέτρος Μάνταλος, σε μία «έκπληξη» από τον Μάρκο Νίκολιτς. Στο δεξί «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ενώ στο άλλο ο Ρομπέρτο Περέιρα.

Το δίδυμο Λούκα Γιόβιτς και Μπραρνάμπας Βάργκα δεν «σπάει» στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά, Περέιρα, Βάργκα, Γιόβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Γκεοργκίεβ, Πενράις, Γκατσίνοβιτς, Μάριν, Καλοσκάμης, Ελίασον, Κουτέσα, Ζίνι.

Την ίδια ώρα, γνωστοί έγιναν και οι παίκτες που επέλεξε ο Ινίγκο Πέρεθ. Η Ράγιο Βαγιεκάνο θα ξεκινήσει την αναμέτρηση με τους: Μπατάλια, Ράτιου, Λεζέν, Φελίπε, Τσαβαρία, Παλαθόν, Σις, Λόπεθ, Ακομάς, Ντε Φρούτος, Γκαρθία.

Στον πάγκο θα είναι οι: Καρντένας, Μολίνα, Ντίας, Τρέχο, Αλεμάο, Καμέγιο, Γκουμπάου, Μπαλιού, Εσπίνο, Βαλεντίν, Μεντί.