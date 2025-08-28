Η αρχική σύνθεση της ΑΕΚ, για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ, στα Play Offs του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την ΑΕΚ με τον Φραντζί Πιερό στην κορυφή της επίθεσης και τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά σε ελεύθερο ρόλο πίσω του για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στα Play Offs του Conference League.

Ο Σέρβος τεχνικός επιλέγει τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, με την άμυνα να αποτελείται από τον Ρότα στα δεξιά, τον Πήλιο στα αριστερά και τους Μουκουντί και Ρέλβας στο κεντρικό δίδυμο.

Στη μεσαία γραμμή, ο Πινέδα και ο Μαρίν είναι το δίδυμο στα χαφ, ενώ ο Ελίασον και ο Κουτέσα καλύπτουν τα δεξιά και αριστερά φτερά αντίστοιχα. Ο Κοϊτά υποστηρίζει τον Πιερό από ελεύθερο ρόλο πίσω του.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτα, Πιερό

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Γιόνσον, Γιόβιτς, Λιούμπισιτς, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι.