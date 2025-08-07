Μία φοβερή ενέργεια από τον Μάνταλο για το πρώτο γκολ και ο… σέντερ φορ Ρέλβας χάρισαν δύο τέρματα στην ΑΕΚ, όμως ο Άρης Λεμεσού είχε άμεση απάντηση.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε εντυπωσιακά στο πρώτο ματς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League κόντρα στον Άρη Λεμεσού, στην Κύπρου, βρίσκοντας δύο γκολ στα πρώτα λεπτά!

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε με φοβερή διάθεση στην αναμέτρηση και εν τέλει επιβραβεύτηκε, βρίσκοντας τη λύση στην κυπριακή άμυνα.

Στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, ένα τρομερό σλάλομ του Πέτρου Μάνταλου άνοιξε τον δρόμο για το πρώτο τέρμα της «Ένωσης», αφού ο αρχηγός της έδωσε έτοιμο γκολ στον Περέιρα, ο οποίος πήρε την μπάλα στην καρδιά της περιοχής και με εύστοχο πλασέ, έγραψε το 0-1.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Φελίπε Ρέλβας, δύο εβδομάδες μετά το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της ΑΕΚ, θα έβρισκε δίχτυα για δεύτερη φορά.

Στο 14′, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός πήρε την μπάλα, με ψυχραιμία έκανε προσποίηση και ελευθερώθηκε, για να τελειώσει τη φάση με το δεξί και να στείλει την μπάλα ψηλά, εντός των διχτυών του τερματοφύλακα του Άρη Λεμεσού.

Ωστόσο, οι γηπεδούχοι θα έβρισκαν άμεσα απάντηση. Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Κακκουλής έφυγε στην πλάτη της άμυνας της «Ένωσης», νίκησε τον Στρακόσα σε τετ α τετ και μείωσε σε 1-2.

Μάλιστα, με ένα κόρνερ στο 31′ θα έφταναν εν τέλει και στην ισοφάριση. Ο Γκόλντσον έπιασε ένα φοβερό σουτ στην κίνηση, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Στρακόσα και έγραψε το 2-2.