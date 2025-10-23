Η ΑΕΚ τα έκανε όλα… τέλεια στο πρώτο ημίχρονο. «Σμπαράλιασε» την άμυνα της Αμπερντίν και «θυμήθηκε» τον Ιούλιο του 2024!

Μία ΑΕΚ να την… πιεις στο ποτήρι! Η «Ένωση» τα έκανε όλα τέλεια στο πρώτο ημίχρονο με την Αμπερντίν και δύσκολα θα χάσει τους τρεις βαθμούς!

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «φιλοδώρησε» τους Σκωτσέζους με τρία γκολ, ενώ το σκορ θα μπορούσε να είχε «ξεφύγει» ακόμα περισσότερο. Κι αυτό, καθώς οι Ντομαγκόι Βίντα και Φελίπε Ρέλβας έστειλαν την μπάλα στο δοκάρι από μία φορά.

«Πρωταγωνιστής» στα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης ήταν ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής, με ένα φανταστικό γκολ στο 11’ και με ακόμα ένα εύστοχο τελείωμα στο 18ο λεπτό είχε κάνει από νωρίς το 2-0.

Ακόμα ένα γκολ συμπλήρωσε ο Νίκλας Ελίασον, με τον δείκτη του σκορ να δείχνει 3-0 από το 27! Ποια ήταν η τελευταία φορά, που οι «κιτρινόμαυροι» σκόραραν τρεις φορές στο πρώτο ημίχρονο;

«Θυμήθηκε» τον Ιούλιο του 2024

Για να βρούμε την απάντηση δεν θα πρέπει να πάμε πολύ μακριά. Τον Ιούλιο του 2024 η ΑΕΚ αντιμετώπισε στην OPAP Arena την Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες για τα προκριματικά του Conference League.

Στο 32’ το σκορ έδειχνε 3-0, καθώς οι Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, Λιβάι Γκαρσία και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς είχαν βάλει το… λιθαράκι τους!

Μπορεί εκείνο το βράδυ η νίκη να ήρθε, αλλά με έναν αρκετά «ζόρικο» τρόπο.

Η -τότε- ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έφτανε να κερδίζει, μέχρι και με 4-0, αλλά το κλαμπ από την Ανδόρρα μείωσε σε 4-3, πριν τη λήξη του παιχνιδιού.

Θα μπορέσει η «Ένωση» να πάρει μία πιο εύκολη νίκη από ότι τότε; Σε λίγο θα γνωρίζουμε και την απάντηση!