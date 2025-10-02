Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε και έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με την Τσέλιε (02/10, 22:00) στην 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για το ντεμπούτο της στη League Phase του Conference League. Η πρώτη «αποστολή» της «Ένωσης» θα είναι στην έδρα της Τσέλιε.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Λάζαρος Ρότα και Σταύρος Πήλιος.

Στα μετόπισθεν θα παίξουν οι Αρόλντ Μουκουντί και Φελίπε Ρέλβας. Στα χαφ θα είναι οι Ορμπελίν Πινέδα, Μάρκο Γκρούγιτς και Ράζβαν Μαρίν. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Λούκα Γιόβιτς, ενώ στα «φτερά» οι Νίκλας Ελίασον και Ντέρεκ Κουτέσα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Γκρούγιτς, Πινέδα, Μαρίν, Κουτέσα, Ελίασον, Γιόβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Μάνταλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.