Με πολλά προβλήματα αναμένεται να παραταχθεί ο Άρης Λεμεσού στο ματς με την ΑΕΚ (14/08, 21:00), για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Άρης Λεμεσού συνεχίζει την προετιμασία του για τη σημαντική ρεβάνς με την ΑΕΚ, η οποία θα διεξαχθεί στην OPAP Arena (14/08, 21:00), στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League.

Ο τεχνικός της ομάδας, Άρτσιoμ Ράτζκοφ, είναι αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο της κατάρτισης πλάνων, δεδομένων των αρκετών απουσιών στο ρόστερ.

Συγκεκριμένα, οι Κύπριοι όλα δείχνουν πως θα ταξιδέψουν στην Αθήνα χωρίς τέσσερις παίκτες, που ναι μεν δεν αγωνίστηκαν απέναντι στην ΑΕΚ, στο πρώτο ματς των δύο ομάδων, αλλά περιορίζουν τις επιλογές του προπονητή του Άρη Λεμεσού.

Ο Βέλχικο Νίκολιτς, ο Άλεξ Οπόκου Σαρφό, ο Μαμαντού Σανέ και ο Άλεξ Μουκέτου-Μουσούντα αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Επομένως, η συμμετοχή τους στο ματς της επερχόμενης Πέμπτης (14/07, 21:00), είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ωστόσο, υπάρχουν και θετικές ειδήσεις για την ομάδα της «Μεγαλόνησου».

Ο Ανδρόνικος Κακουλλής, σκόρερ στο πρώτο γκολ του Άρη Λεμεσού στο ματς της Κύπρου, όλα δείχνουν πως έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από το πρώτο παιχνίδι.