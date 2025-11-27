Η ΑΕΚ έχει ταξιδέψει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα (27/11, 22:00). Ποιες είναι οι δύο σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς;

Σε λίγες ώρες η ΑΕΚ θα δώσει ακόμα μία «μάχη» στο Conference League. H «Ένωση» έχει ταξιδέψει στην Ιταλία απέναντι στη Φιορεντίνα (27/11, 22:00), για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Σε μία αναμέτρηση πολύ σημαντική για το «μέλλον» της, καθώς αν κερδίσει θα μπορέσει να κάνει ένα μεγάλο βήμα για την πρόκριση.

Πώς θα επιχειρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς να πάρει τους τρεις βαθμούς; H αλήθεια είναι πως ο Σέρβος τεχνικός έχει «δύο επιλογές» στο μυαλό του, αρκεί να φανεί τι θα επιλέξει.

Τι θέλει να δει ο Νίκολιτς κόντρα στη Φιορεντίνα & οι αλλαγές που «προανήγγειλε» O Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με τη Φιορεντίνα (27/11, 22:00) «προανήγγειλε» αλλαγές, αλλά μίλησε και για τον «οδηγό» του.

Ο Θωμάς Στρακόσα θα είναι κάτω από την εστία. Η άμυνα μοιάζει να έχει «κλειδώσει», καθώς οι Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φελίπε Ρέλβας και Τζέιμς Πενράις έχουν το προβάδισμα για να ξεκινήσουν. Από εκεί και πέρα, αρχίζουν τα δύσκολα.

Στο κέντρο οι Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μαρίν πολύ πιθανό να έχουν ακόμα ένα «παρτενέρ». Κι αυτό, γιατί ο Σέρβος τεχνικός όλα δείχνουν ότι θα «φορτώσει» τη μεσαία του γραμμή.

Για αυτό και δίπλα τους θα είναι ένας εκ των Πέτρο Μάνταλο ή Ρόμπερτο Περέιρα. Σε αυτό το σενάριο, στο ένα άκρο της επίθεσης θα είναι ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και στο άλλο ο Αμπουμπακαρί Κοϊά, ενώ στην κορυφή ο Zίνι.

Σε ένα άλλο σενάριο, που θα επιλεχτεί ένας άλλο σχηματισμός η ΑΕΚ θα έχει στο «6» τον Μάρκο Γκρούγιτς. Μπροστά του θα βρεθούν οι Ορμπελίν Πινέδα, Ρομπέρτο Περέιρα και Ραζβάν Μαρίν και η δυάδα της επίθεσης θα έχει τους Αμπουμπακαρί Κοϊτά και Ζίνι.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Γκρούγιτς (Γκατσίνοβιτς), Περέιρα (Μάνταλος), Κοϊτά, Zίνι.