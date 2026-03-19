Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τη ρεβάνς των «16» του Conference League, απέναντι στην Τσέλιε (19/03, 19:45).

Η ΑΕΚ απέχει μονάχα 90 λεπτά, από το να «κλειδώσει» τη θέση στα προημιτελικά του Conference League.

Η ρεβάνς με την Τσέλιε (19/03, 19:45) μοιάζει με «τυπική διαδικασία», αφού το 0-4 του πρώτου ματς δύσκολα μπορεί να αλλάξει. Ωστόσο, είναι ένα ματς που θα πρέπει να δοθεί, ώστε να «σφραγίσει» και με τη… βούλα τη θέση της στην επόμενη φάση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να μην κάνει πολλές αλλαγές και παράταξε μία ενδεκάδα που «μοιάζει» σε εκείνη της Σλοβενίας.

Κάτω από την εστία, θα είναι ο Θωμάς Στρακόσια. Στη δεξιά πλευρά της άμυνας θα είναι ο Λάζαρος Ρότα, στην άλλη ο Σταύρος Πήλιος. Στο κεντρικό δίδυμο θα είναι οι Αρόλντ Μουκουντί και Φελίπε Ρέλβας.

Στα χαφ θα είναι οι Ορμπελίν Πινέδα και Ραζβάν Μαρίν, ενώ στις πτέρυγες θα παίξουν οι Ντέρεκ Κουτέσα και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Στην κορυφή της επίθεσης θα παίξουν οι Αμπουμπακαρί Κοϊτά και Λούκα Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Μάνταλος, Βίντα, Βάργκα, Πένραϊς, Περέιρα, Ζίνι.

Την ίδια ώρα γνωστή έγινε και η ενδεκάδα της Τσέλι, που θα ξεκινήσει με τους: Σλούγκα, Χουάνχο Νιέτο, Βουκλίσεβιτς, Τουτίσκινας, Μπέιγκερ, Ντάνιελ, Σέσλαρ, Τσάλουσιτς, Ιοσίφοφ, Πόπλατνικ, Πόζεγκ Βάντσας.

Στον πάγκο θα είναι οι: Λεμπάν, Κόλαρ, Χρκα, Γέβσενακ, Κβέσιτς, Αβντίλι, Βίντοβιτς, Κότνικ, Κάρνιτσνικ, Γκόμπετς, Σουχόβρσνικ, Κούτσις.