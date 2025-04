Top 10 matches in UECL with highest attendance in season 2024/25 (as of 9 Apr):



59,742 🇬🇷 Panathinaikos – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

51,510 🇪🇸 Betis – 🇧🇪 Gent

45,702 🇪🇸 Betis – 🇩🇰 FCK

44,366 🇪🇸 Betis – 🇵🇹 Vitória

38,546 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea – 🇧🇪 Gent

38,467 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea – 🇮🇪 S. Rovers

38,305 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea -…