Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ, για τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού (14/08, 21:00), για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η ΑΕΚ δίνει ένα ματς-τελικό για την ευρωπαϊκή της πορεία. Το 2-2 της Κύπρου κόντρα στον Άρη Λεμεσού αφήνει τα «πάντα» ανοιχτά για μία θέση στα Play Offs του Conference League.

Πλέον, οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές της στην OPAP Arena, με την «Ένωση» να έχει τη βοήθεια του κόσμου της.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα έγιναν γνωστοί και οι 22 ποδοσφαιριστές, που θα ξεκινήσουν στον αγωνιστικό χώρο.

Για την ΑΕΚ, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Λάζαρος Ρότα, ενώ αριστερά θα κάνει ντεμπούτο ο Τζέιμς Πενράις. Αρόλντ Μουκουντί και Φελίπε Ρέλβας κρατούν τις θέσεις τους στα μετόπισθεν.

Για την ΑΕΚ, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Λάζαρος Ρότα, ενώ αριστερά θα κάνει ντεμπούτο ο Τζέιμς Πενράις.

Αρόλντ Μουκουντί και Φελίπε Ρέλβας κρατούν τις θέσεις τους στα μετόπισθεν. Στα «6» θα είναι ο Πέτρος Μάνταλος, ενώ μπροστά του θα παίξουν οι Ορμπελίν Πινέαδα, Ρομπέρτο Περέιρα και ως επιτελικός μέσος θα είναι ο Ράζβαν Μάριν.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ζίνι, μαζί με τον Φραντζί Πιερό.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Περέιρα, Μάριν, Ζίνι, Πιερό.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Γιόνσον, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Κοϊτά, Βίντα, Λιούμπιτσις, Κοσίδης, Κολιμάτσης.

Σχεδόν με ίδια ενδεκάδα θα «κατεβεί» ο Άρης Λεμεσού, με τον Αρτιέμ Ράτζκοφ να προχωράει σε μόλις μία αλλαγή.

Συγκεκριμένα, οι φιλοξενούμενοι θα ξεκινήσουν με τους: Βάνα Άλβες, Γιαγκό, Μπάλογκαν, Γκόλντσον, Κορέια, Μαρχίεφ, Χαραλάμπους, ΜακΚόσλαντ, Μαγιαμπέλα, Κβιλιτάια, Κακουλλής.