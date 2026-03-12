Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε, στη φάση των «16» του Conference League.

Ο Νίκολιτς επέλεξε τον Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην τετράδα της άμυνας θα είναι οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος.

Από εκεί και πέρα, στον χώρο του κέντρου θα είναι ο Μαρίν με τον Πινέδα, ενώ στα δύο «φτερά» ο Κοϊτά με τον Γκατσίνοβιτς.

Στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθούν ο Βάργκα με τον Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.