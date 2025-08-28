Η ΑΕΚ βρήκε το γκολ που έψαχνε κόντρα στην Άντερλεχτ, με έναν… κεραυνό από τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά!

Πίεζε, έκανε ευκαιρίες, είχε κλείσει την Άντερλεχτ στα καρέ της και εν τέλει, η ΑΕΚ δικαιώθηκε!

Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν σκορ πρόκρισης στην OPAP Arena, έπειτα από έναν απίστευτο «κεραυνό» που εξαπέλυσε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά!

Ο εξτρέμ της «Ένωσης», μετά από την πάσα που δέχθηκε από τον Ελίασον, βρήκε λίγο χώρο εκτός περιοχής, δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά, σούταρε και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον γκολκίπερ των Βέλγων.

Η μπάλα «τρύπησε» τα δίχτυα, το 1-0 έγινε και οι εξέδρες στη Νέα Φιλαδέλφεια πήραν… φωτιά!