Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ, Τσέλιε, βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή και φαίνεται πως έχει ως βασικό υποψήφιο έναν πρώην «πράσινο».

Σε αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκεται η Τσέλιε, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν από την πρώτη αναμέτρηση με την ΑΕΚ (12/3) για τη φάση των «16» του Conference League.

Οι Σλοβένοι φαίνεται πως αποφάσισαν να προχωρήσουν σε άμεση αλλαγή σελίδας, με τον Ιβάν Μαέφσκι να αναμένεται να αποχωρήσει πρόωρα από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο 37χρονος Λευκορώσος είχε αναλάβει τα ηνία τον περασμένο Φεβρουάριο ως διάδοχος του Άλμπερτ Ριέρα, του οποίου υπήρξε άμεσος συνεργάτης, όταν ο τελευταίος αποχώρησε για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ωστόσο, η παραμονή του στον πάγκο αποδείχθηκε βραχύβια.

🚨 According to SportKlub, Igor Bišćan and Nenad Bjelica have emerged as potential candidates to become the new head coach of Celje, after Albert Riera left earlier this year. pic.twitter.com/AZSGxDMs9i — TheCroatian (@TheCroatian_) March 6, 2026

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sportklub, η διοίκηση της Τσέλιε έχει ήδη εντοπίσει τους εκλεκτούς για τη διαδοχή, εστιάζοντας στην κροατική αγορά.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται ο Ίγκορ Μπίσκαν, ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού αλλά και ο Νέναντ Μπιέλιτσα.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι άνθρωποι της σλοβενικής ομάδας έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες διερευνητικές επαφές και με τους δύο προπονητές, επιδιώκοντας να κλείσουν το μέτωπο πριν από το κρίσιμο ραντεβού με την «Ένωση».