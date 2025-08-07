H AEK «δοκιμάζεται» στην Κύπρο κόντρα στον Άρη Λεμεσού (07/08, 19:00). Ποιο είναι το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς;

Η ΑΕΚ πέρασε με επιτυχία το πρώτο της «τεστ» στην Ευρώπη, απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ωστόσο, αν θέλει να βρεθεί στη League Phase του Conference League θα πρέπει να… επαναλάβει το ίδιο «έργο» ακόμα δύο φορές.

Το «ταξίδι» της περνάει από την Κύπρο, για την πρώτη της αναμέτρηση με τον Άρη Λεμεσού (07/08, 19:00), για τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Όπως είναι λογικό, ο Μάρκο Νίκολιτς μη έχοντας πολύ χρόνο να δουλέψει δεν θα προβεί σε πολλές αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο ματς της «Ένωσης».

Συγκεκριμένα, το πλάνο του Σέρβου τεχνικού, έχει τρία «ερωτηματικά». Yπενθυμίζουμε, πως ο Λούκα Γιόβιτς, πως αν και μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι της Κύπρου.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή της AEK, Μάρκο Νίκολιτς, και του ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Αρόλντ Μουκουντί.#aekfc #aekfcseason2025_2026 #UEFAConferenceLeague pic.twitter.com/jIhOHlOMtg — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 6, 2025

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα. Το αμυντικό δίδυμο θα αποτελείται από τους Αρόλντ Μουκουντί και Φελίπε Ρέλβας. Στα αριστερά τους -κατά πάσα πιθανότητα- θα είναι ο Σταύρος Πήλιος, με τον Τζέιμς Πενράις να έχει τις πιθανότητές του. Στα δεξιά όλα έδειχναν πως θα ήταν ο Λάζαρος Ρότα.

Ωστόσο, μία αδιαθεσία στη χθεσινή (06/08) προπόνηση «πονοκεφαλιάζει» τον Μάρκο Νίκολιτς. Υπενθυμίζουμε, πως ο Μόουζες Οντουμπάτζο είναι εκτός λίστας. Μένει να φανεί αν ο Έλληνας μπακ θα δηλώσει «παρών».

Τα «καμπανάκια» του Νίκολιτς και η αναφορά στον Μαρσιάλ Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε σε όσα βλέπει και δεν του αρέσουν πριν το ματς με τον Άρη Λεμεσού, ενώ μίλησε και για τον Αντονί Μαρσιάλ.

Στο «6» θα είναι ο Πέτρος Μάνταλος, ενώ μπροστά του θα παίξουν οι Ορμπελίν Πινέδα και Ρομπέρτο Περέιρα.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ζίνι, ενώ στις θέσεις δίπλα του και πίσω του είναι τα πάντα «ανοιχτά». Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά και Ραζβάν Μαρίν «παίζουν» για δύο «φανέλες βασικών»! Ωστόσο, οι δύο τελευταία μοιάζουν να έχουν ένα μικρό προβάδισμα.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσα, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Μάνταλος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Ζίνι, Κοϊτά.