Τι έχει δείξει ο Λούκα Γιόβιτς στις προπονήσεις και για πόσα λεπτά προορίζεται στο ΑΕΚ-Άρης Λεμεσού (14/08, 21:00).

Η ΑΕΚ, από το πρωί της Δευτέρας (11/08), «μπαίνει» στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της, για τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού (14/08, 21:00) και το ερώτημα αν θα αγωνιστεί σε αυτό ο Λούκα Γιόβιτς, είναι έντονο.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ προπονείται με την ΑΕΚ, ενώ ακολουθεί παράλληλα και ατομικό πρόγραμμα, για να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται στα επιθυμητά επίπεδα φυσικής κατάστασης.

Η ποιότητά του είναι ξεκάθαρη και στις προπονήσεις, ειδικά στα τελειώματα των φάσεων. Στη ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, όμως, δεν υπολογίζεται για περισσότερα από 30′.

Η απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς, να τον συμπεριλάβει στη λίστα, αφήνοντας εκτός αυτής τον Αντονί Μαρσιάλ, δεδομένα «λέει» πολλά, αλλά χρειάζεται σωστή μεταχείριση, για να ενταχθεί σωστά και ομαλά, από τη στιγμή που δεν ήταν «παρών» στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.