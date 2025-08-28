Πώς ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να βρει λύσεις για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στην OPAP Arena (28/08, 21:00) για τη μεταξύ τους ρεβάνς στα Play Offs του Conference League και λόγω απουσιών, η αρχική ενδεκάδα της μοιάζει γρίφος.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ξεκαθαρίσει πως δεν ψάχνει δικαιολογίες, αλλά δεδομένα, χωρίς τους Μάνταλο, Γκατσίνοβιτς, Περέιρα και με τους Ζίνι-Γιόβιτς να κάνουν αγώνα δρόμου, το έργο του είναι πιο δύσκολο.

Οι λύσεις για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ είναι μετρημένες και κρίνοντας από τις έως τώρα επιλογές του, ίσως επιλέξει σύστημα με εξτρέμ και όχι τον ρόμβο.

Στο σενάριο που επιλέξει τον αγαπημένο του σχηματισμό έως τώρα, ο Λιούμπισιτς θα πάρει θέση στον άξονα.

Ως προς την αρχική ενδεκάδα, ο Στρακόσα θα είναι δεδομένα κάτω από τα δοκάρια. Ο Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, οι Ρέλβας και Μουκουντί θα αποτελέσουν το αμυντικό κεντρικό δίδυμο, ενώ ο Πήλιος έχει προβάδισμα έναντι του Πένραϊς, για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Στα χαφ, στην περίπτωση του ρόμβου, θα αγωνιστούν οι Μαρίν, Πινέδα και Λιούμπισιτς, ενώ ο Κουτέσα θα είναι πίσω από τους Ελίασον και Πιερό.