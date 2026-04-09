Ο Ραζβάν Μαρίν έμεινε στον πάγκο για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο (09/04, 19:45) και αμέσως «γεννήθηκαν» πολλά ερωτηματικά.

H σπουδαία «μάχη» της ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο ξεκινάει.

Η «Ένωση» έχει ταξιδέψει και θα κυνηγήσει να πάρει έστω και ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης, για να γυρίσει στην Ελλάδα με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η ενδεκάδα που παράταξε ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με το ματς με τον Ολυμπιακό (05/03, 0-1). Για την ακρίβεια, μονάχα δύο ποδοσφαιριστές που δεν έπαιξαν κόντρα στους «ερυθρολεύκους» είναι βασικοί.

Ο ένας είναι ο Σταύρος Πήλιος, ενώ ο άλλος ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Έλληνας μέσος πήρε τη θέση του Ραζβάν Μαρίν, σε μία κίνηση που «γέννησε» και πάρα πολλά «ερωτηματικά».

Κι αυτό, γιατί ο Ρουμάνος ποδοσφαιριστής είναι ένα από τα βασικά «γρανάζια» της ομάδας του, όποτε είναι διαθέσιμος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρθηκαν από την COSMOTE TV, υπάρχει λόγος που ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να τον αφήσει στον πάγκο.

Ποιος ήταν αυτός; Ο Ραζβάν Μαρίν είχε ένα μικρό χτύπημα στο ματς με τον Ολυμπιακό (05/04, 0-1) και είχε ενοχλήσεις.

Δεν είναι τίποτα σοβαρό, όμως, ο προπονητής της ΑΕΚ προτίμησε να τον ξεκουράσει για προληπτικούς λόγους. Χωρίς να σημαίνει αυτό, ότι δεν θα παίξει καθόλου στην αναμέτρηση.

Υπενθυμίζουμε πως η ΑΕΚ ξεκινάει την αναμέτρηση με τους: Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Πινέδα, Κοϊτά, Περέιρα, Βάργκα, Γιόβιτς.