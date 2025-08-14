Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena, με στόχο την πρόκριση στα Play Offs του Conference League. Ποιες οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς.

Μετά το 2-2 στην Κύπρο, η ΑΕΚ θέλει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Άρη Λεμεσού, στην OPAP Arena (14/08, 21:00), για να βρεθεί στη φάση των Play Offs του Conference League.

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως δεν έχει πρόθεση να προβεί σε πολλές αλλαγές στην αρχική του ενδεκάδα.

«Ίσως δεν υπάρξουν αλλαγές, ίσως κάποιες μικρές αλλαγές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε ομάδα, όσοι είμαστε στο φύλλο αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός.

Ας δούμε, λοιπόν, ποιες αναμένεται να είναι οι «σταθερές» της ΑΕΚ, αλλά και πού μπορεί να έχουμε ανακάτεμα «τράπουλας».

Αρχικά, ο Στρακόσα θα υπερασπιστεί και πάλι την εστία της «Ένωσης», όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια.

Ρότα, Μουκουντί και Ρέλβας κρατάνε, επίσης, τη φανέλα βασικού, ενώ από εκεί και πέρα, στο αριστερό άκρο της άμυνας, Πήλιος και Πένραϊς «μάχονται» για μία θέση.

Φυσικά, ο Μάνταλος παραμένει σταθερά στον ρόλο του playmaker, στον ρόμβο που επιλέγει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Μπροστά από τον Έλληνα χαφ, πιθανότατα, θα επανέλθει ο Πινέδα, με τον Περέιρα να τοποθετείται στο πλευρό του. Στη θέση «10» δύο παίκτες διεκδικούν θέση, με τον Σέρβο να επιλέγει ανάμεσα σε Κοϊτά και Μάριν.

Τέλος, το δίδυμο στην επίθεση δεν αλλάζει για την ΑΕΚ, με τους Ζίνι και Πιερό να τοποθετούνται στην «αιχμή» του δόρατος. Όσο για τον Γιόβιτς, όπως τόνισε ο Νίκολιτς, εάν τον χρειαστεί η ΑΕΚ, θα είναι εκεί.