Τι σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς ως προς την αρχική ενδεκάδα στο Σαμσουνσπόρ-ΑΕΚ (11/12, 19:45). Η «συνταγή Φλωρεντίας» έχει το προβάδισμα.

Το αποψινό Σαμσουνσπόρ-ΑΕΚ (11/12, 19:45), είναι από τα πιο κρίσιμα ευρωπαϊκά ματς της «Ένωσης» φέτος. Για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League ταξιδεύει στη Σαμσούντα, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα την φέρει ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση στην 8άδα και απευθείας στους «16».

«Η Σάμσουνσπορ είναι ο πιο απαιτητικός αντίπαλος μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Η ομάδα της Τουρκίας πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στη League Phase, έχοντας τρεις νίκες απέναντι σε Λέγκια, Ντιναμό Κιέβου και Χαμρούν Σπάρτανς, καθώς και μία ισοπαλία στην έδρα της Μπρέινταμπλικ. Με σύνολο 10 βαθμών παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ωστόσο, και η ΑΕΚ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, κάτι που έχει αποδείξει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, ειδικά μετά το εντυπωσιακό διπλό στη Φλωρεντία. Μάλιστα, ο Νίκολιτς φαίνεται πως σκέφτεται να χρησιμοποιήσει την ίδια τακτική προσέγγιση και απέναντι στη Σαμσουνσπόρ.

Ο Ζίνι τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το Σαμσουνσπόρ-ΑΕΚ, όμως επέστρεψε ο Κουτέσα, ενώ διαθέσιμοι είναι και οι Μάνταλος και Ελίασον. Αντίθετα, Γκατσίνοβιτς και Πιερό δεν μπορούν να αγωνιστούν, ενώ Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης και Λιούμπισιτς δεν έχουν δηλωθεί στη λίστα της UEFA.

Όλα δείχνουν ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θα επιλέξει ξανά το 4-3-2-1 που χρησιμοποίησε και στο «Αρτέμιο Φράνκι», με τον Στρακόσα στο τέρμα, τους Μουκουντί και Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, τον Ρότα δεξιά και έναν από τους Πήλιο ή Πενράις αριστερά.

Στη μεσαία γραμμή θεωρούνται σίγουροι οι Μαρίν και Πινέδα, ενώ την τρίτη θέση διεκδικούν Περέιρα και Γκρούγιτς. Στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Γιόβιτς.

Πίσω του θα κινούνται οι Μάνταλος και Κοϊτά, σε ρόλους που ανάλογα με τη θέση τους στο γήπεδο μπορούν να μεταμορφώσουν το σύστημα από 4-3-2-1 σε 4-3-3 ή ακόμη και σε σχηματισμό ρόμβου.