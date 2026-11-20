Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά τιμωρήθηκε από την UEFA για όσα έγιναν στο φινάλε του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Από ποια ματς της ΑΕΚ θα απουσιάσει;

Η έντονη αντίδραση του Αμπουμπακαρί Κοϊτά προς τον διαιτητή Μαουρίτσιο Μαριάνι μετά την αποβολή του στο φινάλε του αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, του κόστισε ποινή δύο αγωνιστικών από την UEFA.

Κατά συνέπεια, ο 28χρονος Μαυριτανός μεσοεπιθετικός θα απουσιάσει τόσο από την επικείμενη αναμέτρηση με την Κόμο (24/11, 22:00), όσο και από το εντός έδρας παιχνίδι με τη Γαλατάσαραϊ (8/12, 22:00) για την 5η και την 6η αγωνιστικής, αντίστοιχα, στη League Phase του Champions League.

Ωστόσο, η «Ένωση» διατηρεί το δικαίωμα έφεσης με στόχο τη μείωση της τιμωρίας, ειδάλλως ο Μάρκο Νίκολιτς θα υποχρεωθεί να καταστρώσει οριστικά τα πλάνα του χωρίς τον παίκτη για τις δύο προσεχείς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Υπενθυμίζουμε πως, έως τώρα, η ΑΕΚ έχει τρεις βαθμούς, καθώς έχει επικρατήσει της ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena, ενώ έχει γνωρίσει τρεις ήττες από Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης.