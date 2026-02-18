Ο Βαγγέλης Παυλίδης απάντησε σε μία από τις πιο άστοχες ερωτήσεις που του έχουν γίνει ποτέ, πριν από το ματς της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Μπενφίκα (17/02) στο «Ντα Λουζ», χάρη σε ένα εντυπωσιακό τέρμα του Βινίσιους Τζούνιορ. Σε ολόκληρη τη διάρκεια της αναμέτρησης αγωνίστηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, συμπληρώνοντας 90 λεπτά συμμετοχής.

Λίγο πριν από τη σέντρα, ο Έλληνας επιθετικός εκπροσώπησε την πορτογαλική ομάδα στη συνέντευξη Τύπου, όπου δέχθηκε μία από τις πιο ασυνήθιστες ερωτήσεις που έχουν ακουστεί ποτέ σε αντίστοιχη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, ρεπόρτερ από το Καζακστάν τον ρώτησε αν θα προτιμούσε να ηττηθεί η ομάδα του με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι ή να αναδειχθεί ισόπαλη 0-0. Ο διεθνής φορ των «αετών» αντέδρασε με εμφανή απορία, όμως απάντησε χαμογελώντας:

«Η απάντηση νομίζω είναι προφανής. Θα διάλεγα το 0-0, ώστε να πάμε στη Μαδρίτη και να διεκδικήσουμε εκεί την πρόκριση, σαν να πρόκειται για έναν τελικό».