To Ole.gr συμμετέχει στην τετράωρη στάση εργασίας που έχει εξαγγείλει η ΕΣΗΕΑ από τις 11:00 έως τις 15:00.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

«Την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025, στις 11 π.μ., στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ, Αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος), θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μελών της Ενώσεως, με όσα μέλη κι αν είναι παρόντα.

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης και προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή όλων μας, το Διοικητικό Συμβούλιο κηρύσσει 4ωρη στάση εργασίας την ίδια ημέρα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ. όλων των δημοσιογράφων σε όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ, ιδιωτικά και δημόσια της Αττικής (στις εφημερίδες, στην ιδιωτική και δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Επικοινωνίας και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες)».