Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ αποφάσισε την προκήρυξη τετράωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 από τις 11:30 πμ έως 3:30 μμ για όλους τους δημοσιογράφους – μέλη των Ενώσεων Μελών της ΠΟΕΣΥ, που εργάζονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και είναι ασφαλισμένοι στον «ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ» (ΕΔΟΕΑΠ), προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ασφαλιστικού τους φορέα».