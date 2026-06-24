Το απόλυτο «σοκ» στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Τάκης Γκώνιας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών.

Ακόμα ένα «χτύπημα» για τον ελληνικό αθλητισμό. Ο Τάκης Γκώνιας σε ηλικία 54 ετών άφησε την τελευταία πνοή, μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η είδηση αυτή έγινε γνωστή, μέσω του Λεβαδειακού, που ήταν και η πρώτη ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του.

Στη συνέχεια πήγε στον Ολυμπιακό όπου είχε δύο θητείες, τον Ηρακλή επίσης δύο φορές, τη Σπόρτινγκ Χιχόν, τον Πανηλειακό, τον Πανιώνιο, τη Μεσίνα και την Κροτόνε, όπου και αποσύρθηκε.

Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την προπονητική περνώντας από τους πάγκους της Γλυφάδας, της Επισκοπής, της Athens Kallithea, του Εργοτέλη, της Ουάντι Ντέγκλα και των Πάιραμιντς. Στην τελευταία ομάδα, έκατσε μάλιστα δύο φορές στον πάγκο της και αποτέλεσε τον τελευταίο του σταθμό.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη».