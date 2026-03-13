Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο νεαρός φίλος του ΠΑΟΚ σωριάστηκε στο έδαφος έχοντας χτυπηθεί στην πλάτη.

Άγρια επίθεση δέχθηκε όπως όλα δείχνουν ο νεαρός φίλος του ΠΑΟΚ, ο οποίος λίγο μετά τα μεσάνυχτα και αφού είχε μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ μετά από πολύ μεγάλες προσπάθειες που έκαναν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στην περιοχή, κατέληξε μετά από οπαδικό πιθανότατα επεισόδειο που έλαβε χώρα στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με πηγές μάλιστα της αστυνομίας, ο δράστης της επίθεσης έχει ταυτοποιηθεί και είναι οπαδός του Άρη.

Στα πλάνα και το βίντεο ντοκουμέντο από της κάμερες της περιοχής, της οποίας και ήταν κάτοικος ο 20χρονος, φαίνεται να προσπαθεί να κρατηθεί όρθιος και στη συνέχεια να σωριάζεται στο έδαφος μετά από μαχαιριά που δέχθηκε και την θανατηφόρα ζημιά που προκλήθηκε στον πνεύμονά του.

Μαζί του βρίσκονταν και δύο ακόμα νεαροί που δεν έχει διευκρυνιστεί ακόμα ποιοι είναι και τι σχέση είχαν, οι οποίοι έντρομοι έτρεχαν κι εκείνοι προς την ίδια κατεύθυνση, δίχως να μπορέσουν να αντιληφθούν από την πρώτη στιγμή την κατάσταση του θύματος. Παρόλα αυτά έσπευσαν – μαζί με έναν αυτόπτη μάρτυρα – πάνω από τον 20χρονο, φωνάζοντας μάλιστα και την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Οι δράστες της άγριας επίθεσης φορούσαν κουκούλες, όπως και εκείνοι που κυνηγήθηκαν. Ανάμεσα σε εκείνους και ο άτυχος νεαρός άνδρας που έφυγε από τη ζωή. Η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, κλείνοντας στα οπαδικά κίνητρα ενώ εξετάζονται κι άλλοι πιθανοί λόγοι που έφεραν το μαχαίρωμα.

Ανάμεσα σε αυτούς οι ενέδρες που έστηνε το γεννημένο το 2006 θύμα σε φερόμενους παιδεραστές, προσποιούμενοι ανήλικα κορίτσια. Τους οποίους ξυλοκοπούσαν και έκλεβαν.