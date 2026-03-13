Την τελευταία του πνοή άφησε φίλος του ΠΑΟΚ μετά από χτύπημα που δέχθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη.

Δυστυχώς το μένος δεν λέει να κωπάσει, ο κύκλος θανάτου δεν λέει να κλείσει. Περιστατικά έρχονται και φεύγουν, παιδιά χάνονται σε λουτρό αίματος, για ένα έμβλημα, για μια σημαία, για το τίποτα. Πόσο κοστίζουν εν τέλει οι ζωές μας αδερφούλη;

Μία ακόμα τραγωδία έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης – γύρω στις 22:00 σύμφωνα με την ΕΡΤ – στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, όπου νεαρός φίλος του ΠΑΟΚ άφησε την τελευταία του πνοή μετά από επίθεση που δέχθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Πιθανότατα αυτό να ήταν μαχαίρι.

Άλλη μία μαύρη μέρα ξημέρωσε για την ελληνική κοινωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Παπαδημητρίου, όπου άτομα με κουκούλες περίμεναν το θύμα, στήνοντας ουσιαστικά ενέδρα.

Όταν ο 20χρονος εμφανίστηκε αφού ήταν κάτοικος της περιοχής, χτυπήθηκε στην πλάτη και έπεσε κάτω αιμόφυρτος. Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ όπου πάλεψε για τη ζωή του όμως περίπου 2μιση ώρες μετά την επίθεση, κατέληξε. Το κακό είχε ήδη γίνει.

Την έρευνα ανέλαβαν αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

«Είδαμε εδώ πεσμένο παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί (οι δράστες) όπως είπαν περίοικοι ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει», ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.