Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 60 ετών, έπειτα από καρδιακή προσβολή που υπέστη.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 60 ετών. Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί για μία προσωπικότητα, που άφησε το στίγμα της στο ελληνικό μπάσκετ και υπήρξε προπονητής της Εθνικής Ελλάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019, μεταξύ άλλων.

Ανέλαβε head coach το 2018 και βρέθηκε μαζί της στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2019. Έκατσε στον πάγκο μέχρι το 2022 με απολογισμό 18 νίκες και 5 ήττες. Ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν οι Κούλεγκουντ Μπρόνκος στο Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας. Ήταν προπονητής της Εθνικής Κατάρ από το 2023 μέχρι το 2024.

Στη διαδρομή του ως προπονητής έχει περάσει από πολλούς πάγκους, έχοντας εργαστεί στο Αιγάλεω, τη Δάφνη Δαφνίου, τον ΟΦΗ, την ΑΕΚ ως βοηθός προπονητή, τον Πανελλήνιο επίσης ως assistant, το Περιστέρι, ξανά τον Πανελλήνιο, τον Ίκαρο Καλλιθέας, τον Πανιώνιο, το Ρέθυμνο, τον Κεραυνό, τον Απόλλωνα Πάτρας, τον Φάρο Λάρισας, τον Ηρακλή, την πολωνική Μπίντγκοτζ, καθώς και την Εθνική Ελλάδας.

Κατά τη θητεία του στην ΑΕΚ πανηγύρισε μεγάλες επιτυχίες, κατακτώντας το πρωτάθλημα Ελλάδας το 2002 και το Κύπελλο Ελλάδας το 2001, όντας στο πλευρό των Ντράγκαν Σάκοτα και Ντούσαν Ίβκοβιτς αντίστοιχα.