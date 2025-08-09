Μία ρετρό έκδοση του Football Manager έρχεται σύντομα και ο δημιουργός της θέλησε να εξηγήσει τους λόγους που την προτιμά από το παιχνίδι που έχουμε συνηθίσει.

Το Football Manager για το 2025 έκανε… φτερά και πλέον, όλοι οι λάτρεις του περιμένουν εναγωνίως κάποια νέα για την έκδοση του 2026.

Μέχρι στιγμής, το μόνο που γνωρίζουμε είναι πως θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο, ενώ έχουν γνωστά είναι και μερικά χαρακτηριστικά του.

Ωστόσο, μέχρι να έρθει εκείνη η μέρα, ένα νέο, ρετρό παιχνίδι είναι έτοιμο να κάνει την εμφάνισή του. Ουσιαστικά, αποτελεί τον «πρόγονο» του Football Manager.

Ο Κέβιν Τομς, ο άνθρωπος που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά την αρχική εκδοχή του FM, πριν πάρει την υπερσύγχρονη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα και κυκλοφορεί από την Sports Interactive, θέλησε να φέρει στο «σήμερα» έναν… ρετρό αέρα.

Έτσι λοιπόν, στις 14 Αυγούστου θα τεθεί σε κυκλοφορία το Football Star Manager, το οποίο μοιάζει να έχει «γεννηθεί» για τους λάτρεις της… νοσταλγίας. Αυτό συμβαίνει τόσο λόγω των γραφικών, όσο και για τον τρόπο του παιχνιδιού, που επί της ουσίας είναι πολύ πιο απλός από το σημερινό FM.

Ο δημιουργός αυτής της ρετρό έκδοσης θέλησε να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στην κυκλοφορία της, αλλά και γιατί το προτιμά από το Football Manager.

«Ναι, έχω παίξει το Football Manager. Και δεν έχω κάτι εναντίον του, αλλά είναι ένα άλλο είδος και δεν είναι το είδος παιχνιδιού που θέλω να παίξω. Γι’ αυτό έγραψα κάτι διαφορετικό [σ.σ. την επανέκδοση του Football Star Manager], έτσι; Το Football Manager είναι πιο λεπτομερές και πολύπλοκο, και δεν έχω την υπομονή για αυτό. Ποτέ δεν είχα», ανέφερε ο Κέβιν Τομς μιλώντας στο VideoGamer Podcast.

Δείτε το trailer του Football Star Manager: