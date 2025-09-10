Η EA ανακοίνωσε τα υψηλότερα ratings στο νέο παιχνίδι της, που «σκάει» στις 19 Σεπτεμβρίου με την Ultimate Edition!

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι gamers, που αγαπούν το ποδόσφαιρο περιμένουν τη νέα κυκλοφορία παιχνιδιού της EA.

Το FC 26 κάνει «σέντρα» τις επόμενες ημέρες και άπαντες ανυπομονούν να το δοκιμάσουν.

Στις 19 Σεπτεμβρίου θα έχουμε την πρώτη «γεύση» του παιχνιδιού, καθώς τότε θα βγει στον «αέρα», για όσους έχουν αγοράσει την Ultimate Edition.

Όσοι αρκέστηκαν στην Standard Edition θα πρέπει να περιμένουν μία εβδομάδα επιπλέον. Δηλαδή, μέχρι τις 26 Σεπτμεβρίου.

Σχεδόν δύο εβδομάδες, πριν «σκάσει» το παιχνίδι έγιναν γνωστοί οι ποδοσφαιριστές, αλλά και οι ποδοσφαιρίστριες με τα υψηλότερα ratings.

Στην 1η θέση υπάρχει «πολυκοσμία». Συγκεκριμένα, από τους άνδρες στην κορυφή θα συναντήσουμε τους Κιλιάν Εμπαπέ και Μοχάμεντ Σαλάχ, που θα έχουν 91 rating. Παράλληλα, και δύο γυναίκες θα έχουν ακριβώς την ίδια βαθμολογία.

Ένας θρύλος στο παιδικό του δωμάτιο: Το νέο εξώφυλλο του EA Sports FC 26! Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς θα βρίσκεται στο εξώφυλλο του EA Sports FC 26 για την Ultimate Edition έκδοση του παιχνιδιού.

Ο λόγος για τις Αλέξια Πουτέγιας και Αϊτάνα Μπονμάτι, που κάνουν απίθανα πράγματα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα!

Για την ιστορία, επίσης οι παίκτες με 90 overall θα είναι πάρα πολλοί. Ουσμάν Ντεμπελέ, Ρόδρι, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Έρλινγκ Χάαλαντ, αλλά και η Κάρολαϊν Γκράχαμ Χάνσεν «δεσπόζουν» στη 2η θέση.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα ratings του EA Sports FC 26.