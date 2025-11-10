Όμορφο ποδόσφαιρο, υπέροχα γκολ, αλλά αυτήν την αγωνιστική, οι δηλώσεις που έκανε ο Ηλίας Κυριακίδης είναι εκτός συναγωνισμού.

Διαβάζεις τα όσα δήλωσε ο Ηλίας Κυριακίδης και ένας κόμπος σου σφίγγει το στομάχι. Τα αυτονόητα που είναι ζητούμενα, εδώ και καιρό. Καλό το ποδόσφαιρο, καλά τα γκολ, αλλά για ακόμα μία φορά, χάθηκε η μπάλα.

Η εβδομάδα που πέρασε έφερε ξανά στην επιφάνεια, ένα από τα -αποδεδειγμένα- χρόνια προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου και της ελληνικής κοινωνίας, κατά συνέπεια.

Ένας 20χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στη Χαλκίδα. Ήδη, μετά το αρχικό σοκ, για τους πολλούς, αυτούς που διάβασαν την είδηση, η ζωή κυλά όπως πριν. Για την οικογένεια ενός παιδιού που την βίωσε, όχι.

Είναι αδιανόητο άνθρωπος να αφαιρεί τη ζωή άλλου ανθρώπου. Γενικά και χωρίς φίλτρα στη συζήτηση. Όταν ο λόγος είναι η ομάδα που υποστηρίζει, όμως, γίνεται ακόμα πιο αδιανόητο.

Είτε γιατί σε «μύησε» γονιός, είτε κάποιος συγγενής, είτε κάποιος φίλος, είτε γιατί απλώς το διάλεξες σε τρυφερή ηλικία συνήθως, άρχισες να υποστηρίζεις μία ομάδα. «Η πιο αγνή και άδολη απόφαση της ζωής σου», όπως συνηθίζουν να λένε οι πιο ρομαντικοί.

Η επιλογή αυτή, εν έτει 2025, συνεχίζει να εγκυμονεί κινδύνους. Ακριβώς ό,τι περιέγραψε και με ό,τι «καταπιάστηκε» ο Ηλίας Κυριακίδης, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου.

«Θέλω να πω και κάτι άλλο.

Είδα χθες πολλά ζευγάρια με μικρά παιδιά, από μωρά έως και παιδιά του δημοτικού, στην υποδοχή της ομάδας μας στο αεροδρόμιο και σκεπτόμενος μετά το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του Μάριου, θα ήθελα να πω ότι τα παιδιά μεγαλώνοντας θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη αγάπη για την ίδια την ζωή, να σκέφτονται πως η ομάδα που αγαπούν δεν σημαίνει ταυτόχρονα πως πρέπει να μισούν κάποιον άλλον, που αγαπά κάποια άλλη ομάδα.

Να μην εργαλειοποιούνται, να επιμορφώνονται, να εκπαιδεύονται, να ερωτεύονται, να μεγαλώνουν σωστά και να βρίσκονται μαζί, με όσα τους χωρίζουν, για τις κοινωνικές ανισότητες και εκεί να βρίσκονται μαζί, και όχι απέναντι».

Υπέροχο το ποδόσφαιρο, πανέμορφα τα γκολ της αγωνιστικής, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με τις στιγμές, που οι πρωταγωνιστές στον αθλητισμό, αναγνωρίζουν τη δύναμη τους. Αυτήν της «φωνής» τους, για να περνούν ισχυρά μηνύματα.

Και τότε, από σταρ γίνονται πρότυπα, όπως ο Ηλίας Κυριακίδης, το περασμένο Σαββατοκύριακο.