Σάββατο (28/02)

17.15 Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ

Η Μπαρτσελόνα ξαναπήρε κεφάλι, μόλις μετά από μία αγωνιστική μετά την ισοπαλία που έφερε στην Τζιρόνα. Η Ρεάλ, έχασε στην Παμπλόνα, έδειξε πως δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει την ευκαιρία που της δημιουργήθηκε. Η αλήθεια είναι πως ο Φλινκ έχει κάνει σπουδαία δουλειά στο δημιουργικό κομμάτι. Η Μπαρτσελόνα επιθετικά είναι φωτιά, πολλές φορές, όμως πληρώνει το πόσο ψηλά είναι οι γραμμές και το ρίσκο που παίρνουν οι αμυντικοί της, παίζοντας όλες τις άμυνες τεχνικό οφσάιντ. Η Μπαρτσελόνα, όταν έχει στο γήπεδο Πέδρι, Όλμο, Γιαμάλ, Ραφίνια, Λεβαντόφσκι δεν έχει αντίπαλο. «Άσος» με OVER 2,5 στο 1,60.

19.30 Μπορούσια Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου

Ηχηρή σφαλιάρα δέχτηκε η Μπορούσια Ντόρτμουντ στο Μπέργκαμο. Είχε πάρει καθαρό προβάδισμα με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι, έχασε καθαρά και δίκαια με 4-1 και έμεινε εκτός συνέχειας, 2,93-0,93xg. Στο πρωτάθλημα με έξι συνεχόμενες νίκες, μείωσε την διαφορά από τους 11 βαθμούς στους έξι από την Μπάγερν Μονάχου, η ισοπαλία όμως στην Λειψία, την άνοιξε ξανά στους οκτώ βαθμούς.

Η αλήθεια είναι πως υπάρχει σοβαρή διαφορά απέναντι στην ομαδάρα του Κομπανί και μέσα από τον πρωταθλητισμό ο πραγματικός στόχος είναι να απομακρυνθεί από τις υπόλοιπες ομάδες, κάτι που το έχει καταφέρει. Η Μπάγερν Μονάχου, σαν βασικό στόχο έχει το Champions League, ασφαλώς είναι σημαντικό να έχει καθαρίσει το πρωτάθλημα, πριν πάει να μπει στην μάχη των νοκ-άουτ και ασφαλώς είναι στο χέρι της να το κάνει. Το «διπλό» στο 1,67.

Κυριακή (01/03)

18:30 Άρσεναλ – Τσέλσι

Η Άρσεναλ, πέταξε τέσσερις σημαντικούς βαθμούς σε δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια με Μπρέντφορντ και Γουλβς. Ειδικά με την ουραγό, ήταν μεγάλη αυτοκτονία, που ισοφαρίστηκε από 0-2. Ο Αρτέτα απέναντι στην Τότεναμ, θυμήθηκε να επαναφέρει μετά από καιρό, τον Έζε στην βασική ενδεκάδα, πέτυχε δύο πολύ κρίσιμα γκολ και έδωσε το «διπλό» στο μεγάλο ντέρμπι με την Τότεναμ, με το εμφατικό 4-1.

Είναι δύσκολο το παιχνίδι με την Τσέλσι και οριακό. Θα πάω με τον «άσο», γιατί πιστεύω πως η Τσέλσι αξίζει να πάρει αυτό το πρωτάθλημα και εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, σώθηκαν τα κανονάκια, οποιοδήποτε άλλο λάθος, ανοίγει το παράθυρο, για να πατήσει τη Μάντσεστερ Σίτι κορυφή. Και στην Άρσεναλ γνωρίζουν καλά, πως αν αυτό συμβεί, δεν υπάρχει επιστροφή. Ο «άσος» στο 1,62.

21:45 Ρόμα – Γιουβέντους

Ήταν πραγματικά πολύ καλή η Γιουβέντους, έκανε ότι χρειαζόταν για να ανατρέψει το αποτέλεσμα, όμως δεν άντεξε στην παράταση. Αποκλείστηκε από μία πολύ χειρότερη ομάδα, πληρώνοντας πως από τα 210 λεπτά στα δύο παιχνίδια, η Γαλατάσαραϊ έπαιξε με παίκτη παραπάνω, περίπου τα 100.

Στη ρεβάνς είχε να ανατρέψει μειονέκτημα τριών τερμάτων, από το 48ο λεπτό, με το σκορ στο 1-0 είχε παίκτη λιγότερο και όμως πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Με παίκτη λιγότερο έχασε ακραίες ευκαιρίες. Δημιούργησε φάσεις για 5,20xg έναντι 2,01 των Τούρκων, από την στιγμή όμως που δεν ήρθε το 4-0, λύγισε στο τέλος.

Ο Σπαλέτι έχει υπογράψει συμβόλαιο, που για να ανανεωθεί πρέπει να βγάλει την ομάδα στο επόμενο Champions League και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Η διαφορά από την 4η Ρόμα είναι στο -4 οπότε με τίποτα δεν πρέπει να ανοίξει η διαφορά. Το Χ2Δ στο 1,50.

