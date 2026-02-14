Τα προγνωστικά του Τσάρλυ, για τα ματς της Stoiximan Super League, που «έρχονται» το Σάββατο (14/02), την Κυριακή (15/02) και τη Δευτέρα (16/02).

Σάββατο 14/02

17.00 Παναιτωλικός – Asteras AKTOR

«Οργίασαν» τα μεταγραφικά αποκτήματα στη Λάρισα. Γκολ και ασίστ ο φορ, Μπάλτζι, γκολ και ασίστ στη δεύτερη επιστροφή του στο Αγρίνιο ο Φάρλεϊ Ρόσα, οδήγησαν σε έναν θρίαμβο τον Παναιτωλικό με το σκορ να δείχνει 4-1 υπέρ του. Αποτέλεσμα που ήρθε μετά απο έξι σερί ήττες στο πρωτάθλημα και κράτησε στη θέση του τον Αναστασίου και εκτός ζώνης υποβιβασμού την ομάδα. Ο Asteras AKTOR σε παιχνίδι που έμοιαζε με τελικό κέρδισε με δύο γκολ του Μπαρτόλο τον Βόλο, παρέμεινε όμως στην επικίνδυνη ζώνη, στο -2 απο τον Παναιτωλικό. Καταλαβαίνετε πως πρόκειται για τεράστιο παιχνίδι. Ο τρόπος που έπαιξε η ομάδα του Αγρινίου, στη Λάρισα η ξαφνική αλεγκρία που έβγαλε και η ανάγκη του Asteras AKTOR για αποτέλεσμα με οδηγούν στο Goal/Goal που δίνεται στο 2,07.

Παναιτωλικός: Εξέτισε ο νεαρός φορ, Χότζα (4/0), καιρό λείπει ο φορ, Αγκίρε (15/3), όπως και ο χαφ, Τσούρα (5/0), φρέσκο πρόβλημα ο μπακ, Μαυρίας (12/1).

Asteras AKTOR: Κάρτες ο στόπερ, Σίπτσιτς (9/0),αμφίβολος ο φορ Μακέντα (16/3).



19.30 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

Καλή συγκυρία για τον Ολυμπιακό, που δίνει αυτό το πολύ απαιτητικό παιχνίδι στην Λιβδειά τρεις μέρες μετά τον σκληρό αποκλεισμό που γνώρισε η ομάδα του Παπαδόπουλου στον ημιτελικό απο τον ΟΦΗ. Η ήττα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι «αιωνίων», υποχρεώνει τον Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του, να δουν πολύ σοβαρά το παιχνίδι. Σε συνδυασμό με τη σωματική και ψυχολογική κούραση των γηπεδούχων δημιουργούνται συνθήκες για το «διπλό» στο 1,45.

Λεβαδειακός: Νοκ-άουτ τέθηκε ξανά ο αρχηγός/στόπερ, Λιάγκας (18/1), κάρτες ο βασικός μεσοεπιθετικός, Μπάλτσι (16/3), σταθερά ο εξτρέμ Λαγιούς (15/4), εκτός κι ο μεσοεπιθετικός, Συμελίδης (14/3).

Ολυμπιακός: Τιμωρημένος ο Ποντένσε (14/2). Ανάρρωσε και επιστρέφει ο Πιρόλα (12/0).

20.00 Βόλος – Άρης

Η ήττα του Βόλου στην Τρίπολη έφερε το τέλος του Φεράντο και ακόμα μία θητεία του Μπράτσου στον Βόλο. Η ομάδα του Μπέου είναι ακόμη άνετη βαθμολογικά, καθώς βρίσκεται στην 7η θέση, στο +9 απο την παραμονή, αλλά μειώθηκε στους πέντε βαθμούς η διαφορά από την 9η θέση και πρέπει να γυρίσει το κουμπί για να μην βρεθεί στα Play Outs. Ο Άρης κράτησε το… μηδέν στα δύο τελευταία παιχνίδια, καταφέρνοντας να πάρει τέσσερις βαθμούς κερδίζοντας 1-0 στο Αγρίνιο και μένοντας στο 0-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ, αποκτώντας μία ηρεμία. Ο κόσμος ασφαλώς δεν είναι ευχαριστημένος απο την εικόνα της ομάδας, αλλά είναι σημαντικό να βγει όσο γίνεται πιο ανώδυνα η φετινή σεζόν. Μέσα από την αμυντική λειτουργία προσπαθεί να εξασφαλίσει προσωπικό χρόνο στον πάγκο της ομάδας και γενική ηρεμία ο Χιμένεθ. Να συμμαζέψει αμυντικά την ομάδα θα προσπαθήσει και ο Μπράτσος, το under 2,5 στο 1,62.

Βόλος: Εξέτισε ο στόπερ, Κάργας (17/0), αμφίβολος παραμένει ο σημαντικός μεσοεπιθετικός, Χουάνπι (18/2), σταθερά τραυματίας ο χαφ, Μαρτίνες (13/1).

Άρης: Τιμωρημένος ο βασικός, Τεχέρο (20/0), τραυματίες ο χαφ, Γαλανόπουλος (14/0) και ο μεσοεπιθετικός, Μισεχούι (9/1).

Κυριακή 15/02

17.30 Κηφισιά- ΟΦΗ

Έχασε το γκολ με τις αποχωρήσεις των Τεττέη, Παντελίδη και κινδυνεύει βάσιμα με υποβιβασμό η Κηφισιά. 0-1-3 το ρεκόρ το 2026, 0-4-4 το ρεκόρ από τις 29 Νοεμβρίου. Πάντως η ομάδα του Λέτο συνεχίζει να παράγει ευκαιρίες, ήταν καλύτερη, αλλά άτυχη στον εντός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο 1,28-0,56xg. Απο τεράστια ιστορική πρόκριση προέρχεται ο ΟΦΗ στην Λιβαδειά. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά θα βρεθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί. Χρειάζεται τη νίκη η Κηφισιά, έχει προκύψει κούραση, απο το παιχνίδι στην Λιβαδειά. Η ομάδα του Λέτο παίζει για την ζωή της και οφείλει να τις εκμεταλλευτεί ο «άσος» στο 2,25.

Κηφισιά: Εξέτισε ο στόπερ, Πέτκοφ (7/0), ερωτηματικό παραμένει ο στόπερ, Ποκόρνι (17/1).

ΟΦΗ:Τιμωρημένος ο φορ, Σαλσέδο (16/7), τραυματίας ο χαφ, Καραχάλιος (17/1).

19.30 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ δίχως να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα, κατάφερε και επικράτησε με άνεση του Παναθηναϊκού, παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η ομάδα του Λουτσέσκου στα 100 της χρόνια, διεκδικεί την κατάκτηση του νταμπλ. Η ΑΕΚ είχε κενή εβδομάδα, προέρχεται απο το εύκολο απόγευμα στις Σέρρες. Τεράστιο κέρδος που άρχισε να βρίσκει γκολ ο Βάργκα, που έχει πετύχει τρία στα τελευταία δύο παιχνίδια. Δεν πιστεύω πως θα πάει ψηλά το σκορ, ούτε πως θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Το 1ΧΔ με under 3,5 στο 1,70.

ΠΑΟΚ:Δεν προλαβαίνει λογικά ο Κωνσταντέλιας (13/6), ενώ προέκυψαν δύο νέα προβλήματα, οι Πέλκας (9/4) και Ντεσπόντοφ (15/3).

ΑΕΚ: Εξέτισε ο αρχισκόρερ, Γιόβιτς (18/12) και ο Ρέλβας (16/0) και για πρώτη -ίσως- φορά στη σεζόν άδειασε εντελώς το απουσιολόγιό της.



21.00 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ

Τεράστια νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό, επέστρεψε όμως στην κανονικότητα με ήττα αποκλεισμό στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στο εσωτερικό, έμεινε με μοναδικό στόχο το «κυνήγι» του Λεβαδειακού, που θα του εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο και θα του επιτρέψει να έχει κάπως πιο ήρεμη συνέχεια. Υποδέχεται την ΑΕΛ, που η εντός έδρας «σφαλιάρα» απότον Παναιτωλικό έφερε μία ανώμαλη προσγείωση. Αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στη βασική ενδεκάδα ο Γιάγκουσιτς και να επανέλθει σε σύστημα με 4άδα στην άμυνα ο Μπενίτεθ. Τη χρειάζεται τη νίκη ο Παναθηναϊκός, ο «άσος» με over 1,5 στο 1,70.

Παναθηναϊκός: Τραυματίες οι Τσιριβέγια (16/0), Κώτσιρας (9/0), δύσκολα ξανά οι Τζούρισιτς (14/3), Πελίστρι (3/0), επιστρέφει ο Τσέριν (17/1).

ΑΕΛ: Κάρτες ο τραυματίας χαφ, Σουρλής (14/0), εξέτισε ο μπακ, Κοσονού (16/0).

Δευτέρα (16/02)

18.00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

Τεράστια νίκη του Ατρομήτου στη Νεάπολη με την Κηφισιά. Έχει την ευκαιρία να τις «διπλώσει», καθώς υποδέχεται την με διαφορά τη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Έφαγε για πλάκα τέσσερα σε ένα ημίχρονο απο την ΑΕΚ ο Πανσερραϊκός, εκτός τόπου και χρόνου ο τεχνικός Σαραγόσα, δήλωσε πως η ομάδα του ήταν ανταγωνιστική. Ο Ατρόμητος έχει μεγάλη ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά του απο την 8η θέση, δεν γίνεται να την αφήσει να πάει χαμένη. Ο «άσος» στο 1,50.

Ατρόμητος: Ερωτηματικό ο στόπερ, Μανσούρ (16/0).

Πανσερραϊκός: Εξέτισε ο μέσος, Μπρουκ (13/0), αμφίβολος ο μπακ, Ουαγκέ (7/0).