Τα προγνωστικά του Τσάρλυ, για τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος του Σαββάτου της Κυριακής και της Δευτέρας (27-28-29/09).

Σάββατο (27/09)

18:00 Ολυμπιακός-Λεβαδειακός

Ο Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε με μία περίεργη ενδεκάδα στο ντέρμπι και παραλίγο να την πατήσει. Όταν μπήκαν οι βασικοί στις δημιουργικές θέσεις, και κυρίως ο Ποντένσε, φάνηκε πως υπάρχει τεράστια διαφορά ποιότητας σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Δημιούργησε 4 καθαρές φάσεις και έφτασε στην ισοφάριση. Ο Λεβαδειακός είναι η μεγάλη έκπληξη της φετινής σεζόν. Εντυπωσιάζει και αποδεικνύει πως αυτή η δουλειά που ξεκίνησε πέρυσι μπορεί να φέρει επιτυχία τη φετινή σεζόν. Παίζει παντού το ποδόσφαιρό της η ομάδα του Παπαδόπουλου, μπορεί να σκοράρει παντού. Το Goal/Goal στο 2,50.

Ολυμπιακός: Δύσκολα ξανά οι Ζέλσον, Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι.

Λεβαδειακός: Τραυματίες ο εξτρέμ Βέρμπιτς και ο μεσοεπιθετικός Μπάλτσι.

20:30 Άρης-Πανσερραϊκός

Συνεχίζει ένα απίθανο ρεκόρ 4 νικών ο Χιμένεθ με τον Άρη, όλες με 1-0. Ο Μανόλο χρησιμοποιεί μία συντηρητική λογική, που βοηθάει τον Ράτσιτς να κρύβει αδυναμίες και να βοηθά με τα προσόντα του. Έχει φτιάξει την ψυχολογία στην ομάδα και το παιχνίδι που έχει μπροστά του ο Άρης είναι ίσως το πιο βατό που μπορεί να δώσει στο φετινό πρωτάθλημα. Έδειξε μία μικρή βελτίωση ο Πανσερραϊκός και πήρε τον πρώτο φετινό του βαθμό στο πρωτάθλημα. Η εικόνα του όμως δεν δημιουργεί σημάδια αισιοδοξίας. Ο άσος στο 1,44.

Άρης: Φρέσκιες απουσίες οι εξτρέμ Γιαννιώτας, Μορουτσάν και ο μπακ Μεντίλ. Εκτός ξανά ο Δώνης, τραυματίες παραμένουν οι χαφ Πέρεθ, Γένσεν, οι φορ Αλφαρέλα, Καντεβέρε.

Πανσερραϊκός: Απέκτησε τον επιθετικό Καρέλη. Εξέτισε ο εξτρέμ Γκριν, χτύπησε και είναι εκτός ο βασικός μέσος Ομοενγκά, τραυματίες ο μπακ Ουαγκέ και ο στόπερ Αρμουγκόμ.

Κυριακή (28/09)

17:00 ΑΕΚ-Βόλος

Η ΑΕΚ έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο στη Λάρισα, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, έβγαλε 6 φορές τον Γιόβιτς σε θέση βολής, όμως ο Σέρβος δεν βρήκε ποτέ εστία. Έγινε θέμα για τη δυσκολία της ομάδας να πετύχει πάνω από ένα τέρμα, παρότι ο αριθμός ευκαιριών είναι μεγάλος. Σημαντικό για τον Βόλο που κέρδισε εντός έδρας, μετρά δύο σερί νίκες και βρήκε ηρεμία. Επειδή άνοιξε συζήτηση που δεν πετυχαίνει πάνω από 1 γκολ η ΑΕΚ, εκτιμώ πως θα γίνει προσπάθεια για να καθαρίσει το παιχνίδι και να μην το κρατήσει στο όριο του ενός γκολ. Θα πάρω τον άσο με over 1,5 στο 1,41.

ΑΕΚ: Τραυματίες ο πολύτιμος Ζίνι, ερωτηματικό πότε θα μπουν Περέιρα και ο Γκατσίνοβιτς.

Βόλος: Σταθερά τραυματίες ο αρχηγός/χαφ Τσοκάνης και ο μεσοεπιθετικός Πίντσι.

19:00 ΟΦΗ-Κηφισιά

Με έχει απογοητεύσει η ομάδα του Ράσταβατς στο ξεκίνημα της σεζόν. Έχει κερδίσει μόνο τον αδύναμο Πανσερραϊκό, δεν έχει πάρει το παραμικρό στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια με ΠΑΟΚ και Λεβαδειακό. Μικρό το δείγμα, αλλά βγάζει μία παθητικότητα η ομάδα του ΟΦΗ και έναν συντηρητισμό ο Σέρβος τεχνικός στις επιλογές του. Η Κηφισιά παίζει χωρίς φόβο, ο Λέτο έχει δημιουργήσει μία επιθετική ομάδα και με αιχμή του δόρατος τον παικταρά Τετέι, μπορεί να σκοράρει παντού. Θα πάω με το Goal/Goal στο 1,95.

ΟΦΗ: Τραυματίας ο Φούντας, εξέτισαν τις ποινές τους οι Χριστογεώργος και Νους.

Κηφισιά: Ερωτηματικό αν θα μπει στην αποστολή ο νεοφερμένος χαφ Αμανί. Εκτός παραμένουν ο εξτρέμ Σόουζα, ο μπακ Μαϊδάνα και ο στόπερ Πέτκοφ.

20:30 Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ

Γκρίνια και για τους δύο. Ο ΠΑΟΚ, μετά την 4άρα στη Λιβαδειά, έμεινε στο 0-0 στα εντός έδρας παιχνίδια με Παναιτωλικό και Μακάμπι. Συνολικά έχει πετύχει μόλις σε 2/9 επίσημα παιχνίδια πάνω από 1,5 γκολ και έχει μείνει σε 4/9 παιχνίδια στο μηδέν. Άσχημο το ξεκίνημα για τον Αστέρα, έχει μαζέψει μόλις 1 βαθμό σε 4 παιχνίδια και αν δεν πάρει κάτι, θα αρχίσουν τα ζόρια για τον Παντελίδη. Ο Αστέρας αντιμετωπίζει υπερβολικά συντηρητικά τα παιχνίδια με τους μεγάλους. Επιλογή το under 2,5 στο 1,80.

Αστέρας Τρίπολης: Χτύπησε και είναι αμφίβολος ο μεσοεπιθετικός Μεντιέτα, ενοχλήσεις ο φορ Μακέντα, δύσκολα και ο μέσος Τσίκο.

ΠΑΟΚ: Τραυματίας παραμένει ο Πέλκας.

21:00 Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός

Περίεργο το ξεκίνημα της σεζόν για τον Παναιτωλικό. Δεν έχει πάρει τίποτα στα τρία παιχνίδια που έχει δώσει στο Αγρίνιο: 0-2 Ατρόμητος, 1-2 Βόλος, 0-1 Άρης το τελευταίο για το κύπελλο. Έχει μαζέψει 4 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει στο Αγρίνιο την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα. Την περασμένη Πέμπτη πέτυχε μία εντυπωσιακή νίκη στη Βέρνη που ελπίζει να του γυρίσει το τσιπάκι. Είναι κομβικό για τη συνέχεια της σεζόν το παιχνίδι στο Αγρίνιο. Θα πάω πάσο, δεν με πείθει ο φετινός Παναιτωλικός. Περιμένω να δω αν είναι σε θέση ο Κόντης και το επιτελείο του να γυρίσουν την κατάσταση, έστω και προσωρινά.

Παναιτωλικός: Εξέτισε ο μέσος Γκαρθία, κοντά στην επιστροφή ο μπακ/χαφ Μαυρίας, τραυματίες ο στόπερ Μλάντεν και ο μέσος Λουίς.

Παναθηναϊκός: Τραυματίας ο Πελίστρι.

Δευτέρα (29/09)

18:00 Ατρόμητος-ΑΕΛ

Πολύ σημαντικό για τον Ατρόμητο να κερδίσει αυτό το παιχνίδι και να αποδείξει πως φέτος μπορεί να αξιοποιήσει την έδρα του. Το μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του Περιστερίου στην περσινή σεζόν, ήταν η δυσκολία να κερδίσει εντός έδρας. Εκτός βρίσκει τον τρόπο να παίρνει βαθμούς. Στο ξεκίνημα της σεζόν η ομάδα του Βόκολου έχει πάρει 4 βαθμούς στα 3 εκτός έδρας που έχει δώσει, ηττήθηκε με ανατροπή εντός από τον Άρη. Η ΑΕΛ επέστρεψε και από 0-2 πήρε βαθμό στην Τρίπολη, κατάφερε και πήρε βαθμό με την ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι που δεν άξιζε πάντως να πάρει αποτέλεσμα. Έχει το ρόστερ και την ποιότητα ο Ατρόμητος να κερδίζει φέτος αυτά τα παιχνίδια. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στο περσινό αρνητικό εντός έδρας ρεκόρ η προσέγγιση του Γκαρσία.

Ατρόμητος: Νοκ άουτ ο εξτρέμ Τζοβάρας, πάγια ο εξτρέμ Τσιλούλης.

ΑΕΛ: Τραυματίες οι αμυντικοί Φεριγκρά, Ηλιάδης, ερωτηματικό ο νεοφερμένος εξτρέμ Βινιάτο.