Σάββατο (21/02)

Λανς- Μονακό

Όταν η Λανς έχασε με 3-1 από την Μαρσέιγ και η ομαδάρα του Ενρίκε «προσπέρασε» πίστευα πίστευα πως δεν υπάρχει επιστροφή.

Όμως οι παίκτες του Σέιτζ κατάφεραν και πήραν στη σειρά 1-0 τη Χάβρη εντός, 3-1 τη Ρεν και με την ήττα της Παρί Σεν Ζερμέν στη Βρετάνη, χρειαζόταν να κερδίσουν στο Παρίσι την Παρί F.C για να πάρουν ξανά κεφάλι.

Δεν την κέρδισαν απλώς, την διέσυραν, πέρασαν με 5-0 0,40-3,50xg. Υποδέχονται την προβληματική φέτος Μονακό, που προέρχεται και από εντός έδρας παιχνίδι στο Champions League, που γνώρισε σκληρή ήττα 2-3 από την Παρί Σεν Ζερμέν, με ανατροπή από 2-0. Στον πρώτο γύρο είχε περάσει με 1-4 από το Πριγκιπάτο, πέρυσι είχε επικρατήσει με 4-0. Ο «άσος» στο 1,67.

Λειψία – Μπορούσια Ντόρτμουντ

Τεράστιο παιχνίδι για την είσοδο στην πρώτη 4άδα. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ κάνει σεζόν πρωταθλητισμού, βρίσκεται στην 2η θέση με ρεκόρ 15-6-1 και έχοντας ένα σερί με έξι νίκες, μείωσε την διαφορά από τους 11 στους 6 πόντους.

Την επόμενη αγωνιστική η Μπορούσια Ντόρτμουντ υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου, οπότε αν περάσει από τη Λειψία, θα παλέψει να φτάσει την διαφορά στο ένα παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, μέσα από τον πρωταθλητισμό, μοιάζει να εξασφαλίζει την είσοδό της και στο επόμενο Champions League. Η Λειψία δεν βρίσκεται στο καλύτερο δυνατό φεγγάρι. Τρέχει ένα ρεκόρ 3-2-4 στα τελευταία εννέα παιχνίδια πρωταθλήματος, με την εντός έδρας ισοπαλία με την Βόλφσμπουργκ. Έχει μία εντυπωσιακή όμως παράδοση με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς την έχει κερδίσει στα τελευταία πέντε παιχνίδια που την έχει υποδεχτεί.

Το μομέντουμ πάντως είναι με τους παίκτες του Κόβατς, περιμένω μία «μάχη» με γκολ. Το Goal Goal με OVER 2,5 στο 1,65.

Κυριακή (22/02)

Τότεναμ – Άρσεναλ

Αυτοκτονικές τάσεις έχει δείξει η Άρσεναλ. Είχε το πρωτάθλημα στα χέρια της και κατάφερε να μην κερδίσει την πεσμένη Γουλβς, ενώ κέρδιζε με 2-0. Συνολικά έχει κερδίσει μόλις δύο από τα επτά τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει, 2-4-1 ρεκόρ. Σε κάθε περίπτωση είναι στο χέρι της, να περάσει με «διπλό» από το North London Derby. Ο Τούντορ θα κάνει πρεμιέρα, έχει πολλά για να συμμαζέψει. Μετά από καιρό, αναμένεται με την καλή ενδεκάδα της η Άρσεναλ, έχοντας μαζί στο γήπεδο τους Έντεγκααρντ και Σακά. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο λάθους. Το «διπλό» στο 1,57.

Σάββατο (21/02)

18.00 Λανς – Μονακό ονακό 1@ 1,67

19.30 Λειψία – Μπορούσια Ντόρτμουντ Goal/Goal OVER 2,5@ 1,65

Κυριακή (22/02)

18.30 Τότεναμ-Άρσεναλ 2@ 1,57