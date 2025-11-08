19.00 Γιουβέντους-Τορίνο

Η Γιούβε παίζει με τον πελάτη της. Το πρόσφατο ρεκόρ που τρέχει απέναντι στην Τορίνο είναι 16-6-0. Η παρουσία του Σπαλέτι την έχει ήδη βελτιώσει. Ήταν καλή η εικόνα στην νίκη 1-2 επι της Κρεμονέζε, είχε την απόλυτη υπεροχή μεσοβδόμαδα στην ισοπαλία 1-1 με την Σπόρτινγκ 1,25-0,21xg. Ο Σπαλέτι υπέγραψε συμβόλαιο με όρο πως πρέπει να κερδίσει εισιτήριο για το Τσάμπιονς Λιγκ, για να ανανεώσει αυτόματα, αλλιώς αποχωρεί στο τέλος της σεζόν. Η Γιουβέντους βρίσκεται στην 6ή θέση στο -4 απο την κορυφή και ο έμπειρος τεχνικός γνωρίζει πως για να πετύχει τον μίνιμουμ στόχο πρέπει να κάνει πρωταθλητισμο. Στην ομάδα επανέφερε τις αγαπημένες του τακτικές με 3 στην άμυνα και έκανε ξανά βασικό τον Βλάοβιτς, θετικό καθώς μέχρι στιγμής οι πολλά υποσχόμενοι Οπεντά, Ντέιβιντ δεν έχουν δώσει το παραμικρό. Βαρετή, αργή και φέτος η Τορίνο με ταβάνι μία θέση, στο μέσο της βαθμολογίας. Ο άσος στο 1,52.

22.05 Μονακό-Λανς

Χαμός γίνεται στην κορυφή του Σαμπιονά. Η Παρί κάνει περισσότερες γκέλες σε σχέση με πέρυσι και οι τραυματισμοί την κάνουν να φαντάζει πιο γήινη. Βρίσκεται στην πρώτη θέση με 24 βαθμούς ακολουθούν απο κοντά Μαρσέιγ 22, Λανς 22, Λιόν και Μονακό απο 20. Αυτή την αγωνιστική η Μαρσέιγ υποδέχεται την Μπρεστ και υπάρχουν δύο μεγάλα παιχνίδια, Μονακό-Λανς το Σάββατο και την Κυριακή Λιόν-Παρί. Δύο πράγματα θεωρώ δύσκολο να γίνουν η Παρί να χάσει το πρωτάθλημα και να μείνει εκτός τετράδας η Μονακό. Η Λανς βρίσκεται στην 2ή θέση μαζί με την Μαρσέιγ, όμως το ρόστερ της είναι ταβάνι για την 6άδα. Κάτι που το δείχνει και η βαθμολογία των xpoints που βρίσκεται στην 7η θέση. Η Μονακό ηττήθηκε την περασμένη εβδομάδα 0-1 απο την Παρί F.C, μεσοβδόμαδα όμως πήρε σπουδαία νίκη στην Νορβηγία 0-1 απο την Μπόντο. Δεν πιστεύω να χάσει περισσότερο έδαφος στο πρωτάθλημα, είναι καλά πληρωμένος ο άσος στο 2,10

Ματσάρες για Γκολ!

18.30 Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ

Η Σίτι μετά απο ένα προβληματικό ξεκίνημα βρήκε φόρμα. Ξεκίνησε την σεζόν με ρεκόρ 1-0-2, την βοήθησε πολύ η απόκτηση του Ντοναρούμα και ασφαλώς η φόρμα του Χάαλαντ. Με τον Ντοναρούμα κάτω απο τα δοκάρια τρέχει ρεκόρ 5-1-1 με γκολ 19-4. Ο Χάαλαντ έχει πετύχει 13 γκολ σε 10 παιχνίδια, 13 απο τα 20 της Σίτι. Είναι δεδομένο πως στηρίζεται υπερβολικά απο έναν ποδοσφαιριστή, είναι επίσης δεδομένο πως δεν μαρκάρεται. Η Λίβερπουλ δείχνει να βρίσκεται σε μία συνθήκη βελτίωσης. Δεν είχε κάνει μισό καλό παιχνίδι απο το ξεκίνημα της σεζόν, για ένα διάστημα κέρδιζε απο τύχη με γκολ στο τέλος, ήταν λογικό η ρέντα κάποια στιγμή να φύγει. Όταν αυτό έγινε ήρθαν 4 ήττες στην σειρά, όλες έχοντας σκοράρει. Προέρχεται όμως απο δύο κολλητές νίκες με μηδέν στην άμυνα. Το 2-0 με την Άστον Βίλα προσφέρει ηρεμία, η νίκη και κυρίως η εμφάνιση έσβησε τις φωνές και τις περίεργες φήμες που είχαν δημιουργηθεί για το μέλλον του Σλοτ. Τα περσινά παιχνίδια στο πρωτάθλημα τα είχε κερδίσει και τα δύο η Λίβερπουλ με 2-0. Αυτή την εποχή η Σίτι πατάει καλά και τον Χάαλαντ δεν τον κρατάς. Περιμένω λοιπόν η Σίτι να σκοράρει και η Λίβερπουλ μετρά 13 ντέρμπι με την Σίτι ανεξαρτήτου έδρας και διοργάνωσης που πετυχαίνει γκολ.Το Goal Goal στο 1,48.

Λιόν-Παρί

H Λιόν κάνει μία εξαιρετική σεζόν για τις δυνατότητες και το μπάτζετ επιτήρησης που έχει. Moιάζει σαν καταπληκτική προπονητική δουλειά απο τον Φονσέκα, καθώς κρατάει ψηλά την Λιόν 6η στο πρωτάθλημα στο -4 απο την πρώτη Παρί, εντός 8άδας στο Γιουρόπα, 7η με 3-0-1 ρεκόρ και στο πρωτάθλημα. Η Παρί είναι πληγωμένη απο την ήττα απο την Μπάγερν, έχει κάνει ήδη γκέλες στο πρωτάθλημα, είναι πιεσμένη βαθμολογικά και έχει υποχρέωση να δει σοβαρά το παιχνίδι. Έχει όμως 4 κομβικές απουσίες που θα επιτρέψουν στην Λιόν να παίξει το χαρτί της. Εκτός οι Μέντες, Χακίμι, Ντεμπελέ, Ντουέ. Χωρίς αυτούς τους 4 η Παρί γίνεται μία ομάδα που δεν την τρέμεις. Ασφαλώς η ενδεκάδα της, θα παραμείνει ανώτερη ποιοτικά από αυτή της Λιόν, οι παίκτες όμως του Φονσέκα θα μπορέσουν να δώσουν την μάχη τους. Για να καλύψει την απουσία των Χακίμι, Μέντες ο Ενρίκε αναμένεται να παίξει με μπακ Ζαν-Εμερί, Ερνάντεζ ενώ ούτε ο Βιτίνια δίνεται σίγουρος. Η Λιόν θα βρει χώρους σκοράρει την Παρί ακόμη και με αυτές τις απουσίες δεν την κρατάς στο μηδέν. Το Goal Goal στο 1,61.

Σάββατο

