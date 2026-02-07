Σάββατο (07/02)

14.30 Μάντσεστερ Γ. -Τότεναμ

Μεταμορφωμένη η Γιουνάιτεντ με τον Κάρικ στον πάγκο της. Η αλλαγή προπονητή, έχει φέρει ένα απίθανο 3/3 στο πρωτάθλημα. Νίκες σε δύσκολο πρόγραμμα. Στο ντεμπούτο του πάτησε την Σίτι κερδίζοντας την 2-0 και ακολούθησαν δύο νίκες με 3-2 εκτός επί της Άρσεναλ και εντός επί της Φούλαμ. Η Τότεναμ επέστρεψε στο 2-2 από 0-2 με την Σίτι, για ακόμη ένα παιχνίδι όμως έδειξε πως έχει σοβαρές αμυντικές αδυναμίες. Η ομάδα του Φρανκ είναι 6 παιχνίδια χωρίς νίκη, 0-4-2 ρεκόρ και δέχεται από δύο γκολ στα τελευταία 4 παιχνίδια. Η φόρα που πηγαίνουν οι δύο ομάδες, δείχνει Γιουνάιτεντ, ο άσος στο 1,62.

Κυριακή (08/02)

Λίβερπουλ- Μ. Σίτι

Κανένας από τους δύο δεν είναι καλά. Η Λίβερπουλ έβγαλε αντίδραση απέναντι στην Νιούκαστλ κερδίζοντας με 4-1, βρίσκεται όμως στην 6η θέση στο -14 από την κορυφή και πολύ μακριά από τις δυνατότητες του ρόστερ της. Η Σίτι, δεν έχει την παραμικρή σκληράδα, δεν κατάφερε να κρατήσει το 0-2 στο παιχνίδι με την Τότεναμ και παρουσιάζει σοβαρή αδυναμία να κερδίσει στα ντέρμπι. Βρίσκεται στο -6 από την Άρσεναλ προς το παρόν πάντως δεν έχει εικόνα διεκδικητή τίτλου. Δεν πιστεύω πως κανένας από τους δύο μπορεί να κρατήσει το μηδέν το Goal Goal στο 1,50.

Παρί-Μαρσέιγ

Έστω και με δέκα παίκτες βρήκε τον τρόπο η Παρί και πέρασε από το Στρασβούργο. Σκόραρε ο παικταράς Μέντες στο 80ό λεπτό, έκανε το 1-2 και χάρισε μία μεγάλη νίκη και κράτησε την ομάδα του Ενρίκε στην πρώτη θέση. Έρχεται μεγάλο ντέρμπι με την Μαρσέιγ, σε μία περίοδο που δεν είναι καλά η ομάδα του Ντε Τσέρμπι. Φάνηκε στο Παρίσι στο παιχνίδι με την Παρί F.C (2-2) πως ο απρόσμενος αποκλεισμός από τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ με το σκληρό 3-0 στο Μπριζ στοίχισε πολύ. Η Παρί τα παιχνίδια με την Μαρσέιγ τα κοιτάει πολύ σοβαρά. Με την καλή της ενδεκάδα δεν έχει αντίπαλο. Στα 8/10 τελευταία Παρί-Μαρσέιγ στο Παρίσι η Παρί κερδίζει με over 2,5. O άσος με over 2,5 στο 1,85.

Σάββατο (07/02)

14.30 Μάντσεστερ Γ. -Τότεναμ 1 @ 1,62.

Κυριακή (08/02)

18.00 Λίβερπουλ- Μ. Σιτι Goal Goal @ 1,55.

21.45 Παρι-Μαρσέιγ 1 over 2,5@ 1,85.