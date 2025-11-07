Τα προγνωστικά του Τσάρλυ, για τα ματς της Stoiximan Super League το επερχόμενο Σαββατοκύριακο (7 & 8/11).

Σάββατο (08/11)

17.00 Παναιτωλικός – ΑΕΛ

Έπαιξε με παίκτη παραπάνω για μεγάλο διάστημα στα δύο πρώτα του παιχνίδια ο Παναιτωλικός με τον Αναστασίου στον πάγκο και πήρε χωρίς να αξίζει βάση απόδοσης τέσσερις βαθμούς, 4-2 τον ΟΦΗ εντός, 1-1 κόντρα στην Κηφισιά. Λύγισε δίκαια στο τέλος καθώς είχε παθητική στάση στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΛ μετά το «διπλό» στις Σέρρες προσγειώθηκε ανώμαλα.

Είδε τον Λεβαδειακό να περνάει απο πάνω της και να κερδίζει εύκολα με 0-2. Δεν θα πάρω σημείο, δεν έχω ασφαλή άποψη, για το πόσο άλλαξε την ομάδα η έλευση Αναστασίου, δεν με πείθει για κόντρα ούτε με τον Μαλεζά η ΑΕΛ.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Εξέτισε ο μπακ Μανρίκε (8/0), τραυματίας παραμένει ο μπακ Αποστολόπουλος (4/0), αμφίβολος παραμένει ο στόπερ Μλάντεν.

ΑΕΛ:. Τραυματίας παραμένει ο μπακ Δεληγιαννίδης (6/0).

Κυριακή (09/11)

15.00 Άρης – Asteras AKTOR

Το πάλεψε ο Άρης το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης είχε καλή εικόνα και μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα. Στο τέλος με παίκτη παραπάνω, μείωσε με πέναλτι και έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες να ισοφαρίσει. Θα πρέπει όμως να παίξει με μπάλα και να ανοίξει άμυνα η ομάδα του Χιμένεθ, κάτι που δεν το έχει στο ρεπερτόριο του ο Ισπανός τεχνικός. Ο Asteras AKTOR δεν είναι για να βρίσκεται στην τελευταία θέση και έγινε η αρχή με την νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ. Αν το πιστέψει και βγάλει θάρρος μπορεί να κάνει την έκπληξη. Το Χ2Δ στο 2,07

ΑΡΗΣ: Διαθέσιμος ο Διούδης (6 συμ.), αμφίβολοι ο εξτρέμ Δώνης (2/1), ο στόπερ Φαμπιάνο (7/1), ο μπακ Μεντίλ (5/0), σταθερά εκτός ο φορ Καντεβέρε (5/0).

ASTERAS AKTOR:Τιμωρημένος ο μπακ Φερνάντες (5/0), αμφίβολος παραμένει ο χαφ Μούμο (8/0).

15.00 Κηφισιά – Ολυμπιακός

Σε εννέα παιχνίδια η Κηφισιά έχει 8 Goal Goal κι όμως συνεχίζει να πληρώνει ψηλά αυτή η επιλογή. Η ομάδα του Λέτο, βγάζει θάρρος, θράσος και δεν φοβάται κανέναν. Σκοράρει βγαίνοντας με ταχύτητα με Τεττέη, Παντελίδη, Αντονίσε και Πόμπο, δεν κρατά όμως το μηδέν με τίποτα.

Ο Ολυμπιακός έκανε σπουδαίο παιχνίδι με την Αϊντχόφεν δεν διαχειρίστηκε καλά την τελευταία άμυνα και έχασε δύο βαθμούς που άξιζε βάσει εικόνας. Προβληματίζει το ντεφορμάρισμα του Τζολάκη. Οι εταιρείες συνεχίζουν να έχουν ψηλά το Goal/Goal που φτάνει στο 2,25. Πιστεύω πως για να περάσει με «διπλό» ο Ολυμπιακός απο την Νεάπολη, θα χρειαστεί δύο τουλάχιστον τέρματα.

ΚΗΦΙΣΙΑ Τιμωρημένος ο εξτρέμ Αντονίσε (9/1), αμφίβολοι ο μπακ Χουχούμης (6/0) και ο χαφ Πέρεθ (8/0).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τιμωρημένος ο Μάνσα (2/0), εκτός οι Γκαρθία (6/0), Έσε (8/0).

17.00 Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

Πετάει «φωτιές» ο Λεβαδειακός. Η ομάδα του Παπαδόπουλου, έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος βρίσκεται στην 4η θέση και φωνάζει πως είναι έτοιμη ακόμη και να χτυπήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Υποδέχεται τη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Τέλος από τον Πανσερραϊκό ο Ιταλός Κριστιάνο Μπιάτσι, επιστρέφει μετά απο τέσσερα χρόνια ο Ζεράρντ Σαραγόσα. Δύσκολα να «γκελάρει» με τόσο κατώτερο αντίπαλο η ομαδάρα του Παπαδόπουλου. Ο «άσος» στο 1,53.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Εκτός μόνο ο στόπερ Χάνα (6/0).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Εξέτισαν ο Λύρατζης (8/0), ο στόπερ Ντε Μάρκο (8/1), o εξτρέμ Νούνελι (6/0) και οι μέσοι Λιάσος (8/0), Ρούμιαντσεφ (4/0). Ερωτηματικό ο φορ Καρέλης.

17:30 ΟΦΗ – ΑΕΚ

Δεν είναι απλό το παιχνίδι για την ΑΕΚ, ο ΟΦΗ είναι χαμηλά και πρέπει να δείξει αντίδραση. Στην πρεμιέρα του Κόντη, ήρθε η ήττα με 3-0 στην Τρίπολη, πλήρωσε σε μεγάλο βαθμό την απερισκεψία του Νους, να πάρει δεύτερη κίτρινη στο 1-0. Ο Νίκολιτς προβληματίζει με τις επιλογές και τις δηλώσεις του.

Η άμυνα της ΑΕΚ είναι αργή. Δεν υπάρχει 6άρι, τα μπακ περιορισμένου επιπέδου, δεν παίρνουν βοήθεια από τους εξτρέμ και τα στόπερ δεν είναι τόσο γρήγορα για να διορθώσουν αυτά τα δομικά προβλήματα. Την περασμένη Πέμπτη η ΑΕΚ εμεινε στην ισοπαλία με την υπερβολικά χαμηλού επιπέδου Σάμροκ Ρόβερς και στο τέλος ο Νίκολιτς δήλωνε ευχαριστημένος. Περιμένω να σκοράρει ο ΟΦΗ, θα πάω με το Goal/Goal που φτάνει στο 2,01.

ΟΦΗ: Τιμωρημένος ο εξτρέμ Νους (8/1), μακροχρόνια λείπει ο μπακ Γκονζάλεθ (5/1).

ΑΕΚ: Τραυματίες οι Ελίασον (7/0) και Ζίνι (2/1), εκτός οι Ρότα (9/0) και Βίντα (6/0). Επιστρέφει στο πρωτάθλημα ο Περέιρα.

19:00 Ατρόμητος – Βόλος

Την χρειάζεται όσο τίποτα άλλο ο Βόκολος και η ομάδα του την πρώτη φετινή εντός έδρας νίκη. Υπάρχει πρόβλημα στο να αξιοποιεί ο Ατρόμητος την έδρα του, απο την περσινή περίοδο και για αυτό τον λόγο, είναι πολύ ψηλά ο «άσος». Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Βόλος επί του Παναθηναϊκού και βρέθηκε στην 5η θέση. Η εικόνα του πάντως δεν είναι για τόσο ψηλά. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να κερδίσει επιτέλους στην έδρα του ο Ατρόμητος πιστεύω όμως πως το πολύ να πάει μέχρι την ισοπαλία το παιχνίδι. Στο 1,50 το 1ΧΔ.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Έλειψαν και παραμένουν αμφίβολοι ο στόπερ Μανσούρ (8/0) και ο μπακ Ούρονεν (7/0). Μακροχρόνια ο μπακ Κίνι (4/0) και ο εξτρέμ Τσιλούλης.

ΒΟΛΟΣ: Εξέτισε ο χαφ Μαρτίνες (7/0), τιμωρημένος ο στόπερ Χέρμανσον (9/0).

21.00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Οι δύο ομάδες προέρχονται από σημαντικές νίκες την Πέμπτη για το Europa League. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ καθώς μετράει επτά νίκες στην σειρά. Πρώτο εγχώριο ντέρμπι για τον Μπενίτεθ. Περιμένω μία μάχη τακτικής από τους δύο προπονητές. Μπενίτεθ και Λουτσέσκου, έχουν και να διαχειριστούν τα παιχνίδια και την κόπωση της Πέμπτης.

Δεν βλέπω να παίρνουν ρίσκο, θα προσπαθήσουν να ακυρώσουν τα «ατού» του αντιπάλου και να πάρουν στο γκολ το ντέρμπι. Το under 2,5 στο 1,75.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Επιστρέφει ο Μπακασέτας (6/0) στο πρωτάθλημα, έτοιμος ιατρικά μετά από δύο μήνες ο Πελίστρι θα μπει μετά την διακοπή, συνεχίζουν εκτός Σάντσες (6/0), Καλάμπρια (7/0), Ντέσερς (2/1).

ΠΑΟΚ: Εξέτισε ο Ζίβκοβιτς (8/1), ερωτηματικό παραμένει ο Καμαρά (7/0).