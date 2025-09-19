ΣΑΒΒΑΤΟ

Λίβερπουλ-Έβερτον

Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με την Λίβερπουλ. Παίζει άθλια, όμως, κάτι γίνεται και στο τέλος παίρνει τη νίκη. Κέρδισε με γκολ στο 87ο λεπτό την Μπόρνμουθ, 3-2 με γκολ στο 99ο λεπτό τη Νιούκαστλ, 1-0 με εκτέλεση φάουλ του Σόμποσλαϊ στο 82ο λεπτό στο ντέρμπι με την Άρσεναλ, 1-0 με πέναλτι απο ανόητο χέρι στο 94ο λεπτό και 3-2 με γκολ στο 94ο λεπτό του Φαν Ντάικ με την Ατλετικο. Νίκες που έχουν έρθει με πολύ μεγάλη δόση τύχης. Ενδεικτικό είναι, που έχει πάρει 12 βαθμούς, σε τέσσερις παιχνίδια, βρίσκεται στην 1η θέση και με βάση στην βαθμολογία των xpoints στην 7η με 6,45 xpoints.

H Έβερτον έχει κάνει ένα θετικό ξεκίνημα. Έχει ευεργετηθεί πολύ από την ποιοτική μεταγραφή του Γκρίλις. Τεράστια η βελτίωση μετά την ήττα από τη Λιντς. Πέτυχε δύο σπουδαίες νίκες 2-0 επι της Μπράιτον και κέρδισε 3-2 στην έδρα της Γουλβς, έπαιξε μονότερμα την Άστον Βίλα και αδικείτε απο το 0-0, 1,89-0,35xg. Έξι από τα επτά πρόσφατα ντέρμπι ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Έβερτον ανεξαρτήτου έδρας, έχουν έρθει under 2,5. Η Έβερτον έχει δεμένο σύνολο, η Λίβερπουλ δεν παίζει καλά, ψηλά το 2,30 στο under 2,5.

Κυριακή

13.30 Λάτσιο-Ρόμα

Η Ρόμα ξεκίνησε με δύο νίκες στο 1-0 την εποχή Γκασπερίνι, την περασμένη αγωνιστική προσπάθησε να κάνει το ίδιο στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπολόνια και τελικά έχασε με 0-1. Είναι ξεκάθαρο πάντως, πως βαδίζει σε νέα ποδοσφαιρική εποχή και υπάρχει θετική αύρα. Αντίθετα η δεύτερη θητεία του Σάρι, δεν έχει ξεκινήσει καλά. Εξαίρεση το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής που διέλυσε τη Βερόνα με 4-0. Στις δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις, έπαιξε άθλια και έχασε καθαρά 2-0 απο την Κόμο 1,29-0,20xg και 1-0 απ’ τη Σασουόλο 1,29-0,86xg. Περιμένω να πάρει αποτέλεσμα η Ρόμα στο πρώτο ντέρμπι του Γκασπερίνι. Το Χ2Δ στο 1,45.

18.30 Άρσεναλ-Μ Σίτι

Η Άρσεναλ με όπλο την καλή αμυντική λειτουργία, πέρασε με «διπλό» απο το Σαν Μαμές. Στο πρωτάθλημα μετρά ρεκόρ 3-0-1. Συνολικά σε πέντε παιχνίδια έχει δεχτεί ένα γκολ και αυτό από εκτέλεση φάουλ. Δείχνει σοβαρή και έτοιμη να δώσει τη μάχη για τον τίτλο η Άρσεναλ. Η Σίτι δεν έχει δεχτεί γκολ στα δύο παιχνίδια με τον Ντοναρούμα στο τέρμα και τον Ρόντρι στην θέση «6». Η Άρσεναλ ξεκάθαρα προσέχει και έχει όπλο την αμυντική της λειτουργία. Το τελευταίο διάστημα, μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες είναι ξεκάθαρο, πως προσπαθεί να μαζέψει και ο Γκουαρδιόλα την ομάδα του. Πιστεύω πως δεν θα ηττηθεί η Άρσεναλ, δεν θα ανοίξει πολύ το σκορ. Το 1ΧΔ με under 3,5 σε απόδοση 1,75.

Σάββατο

14.30 Λίβερπουλ-Έβερτον under 2,5@ 2,30

Κυριακή

13.30 Λάτσιο-Ρόμα Χ2Δ@ 1,45

18.30 Άρσεναλ-Μ Σίτι 1Χ under 3,5@ 1,75.