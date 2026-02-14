Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα σπουδαιότερα ματς στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης το Σαββατοκύριακο (14/02 & 15/02).

ΣΑΒΒΑΤΟ (14/02)

Λάτσιο – Αταλάντα

Η Λάτσιο έχει μία προβληματική χρονιά, την οποία θα προσπαθήσει να τη σώσει μέσα από το Coppa Itali. Την περασμένη Τετάρτη (11/02), προκρίθηκε στα πέναλτι στην Μπολόνια και πέρασε στα ημιτελικά, που θα δώσει διπλά παιχνίδια με την Αταλάντα που θα υποδεχτεί το απόγευμα του Σαββάτου (14/02) για το πρωτάθλημα.

Η Αταλάντα με τον Ιταλιάνο έχει ξεκάθαρη πρόοδο. Στο πρωτάθλημα «τρέχει» ένα ρεκόρ στο πρωτάθλημα 8-2-3 απο την ημέρα που ανέλαβε και ένα σερί 5-2-0 το 2026. Βρίσκεται όμως ακόμη στην 7η θέση μακριά απο τους στόχους της. Η Λάτσιο βρίσκεται μία θέση πιο κάτω, όμως στο -6 από την ομάδα του Μπέργκαμο. Περιμένω να μην χάσει η Αταλάντα και να μπουν πάνω απο 1,5 γκολ στη μεταξύ τους αναμέτρηση. Το Χ2Δ με over 1,5 στο 1,80.

Ίντερ – Γιουβέντους

Η Ίντερ κερδίζει όλους τους μικρούς και μέσα από αυτή την διαδικασία προσπαθεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο Κίβου δέχεται κριτική που ακόμη δεν έχει κερδίσει ντέρμπι, έχει 0-1-3 ρεκόρ απέναντι σε Μίλαν, Νάπολι και Γιουβέντους.

Η Ίντερ με ένα απίθανο 19-0-1 στα υπόλοιπα έχει «ξεφύγει» στη μάχη του τίτλου. Χρειάζεται όμως για να αποκτήσει μεγαλύτερη αίγλη το φετινό Scuddeto, που με την εικόνα της δεν γίνεται να μην πάρει και μία μεγάλη νίκη.

Η Ίντερ είναι ανώτερη ομάδα από τη Γιουβέντους, ήταν ακραίο που έχασε 4-3 το πρώτο παιχνίδι, σε αγώνα με 0,77-1,01xGoals, που κέρδιζε με 2-3 μέχρι το 81ο λεπτό. Ο «άσος» στο 1,80.

ΚΥΡΙΑΚΗ (15/02)

Νάπολι-Ρόμα

Μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Νάπολι και στη Ρόμα. Η ομάδα του Κόντε μεσοβδόμαδα αποκλείστηκε στο Coppa Italia απ’ την Κόμο και στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην 3η θέση σε απόσταση εννέα βαθμών απ’ την κορυφή και τριών βαθμών απ’ την 5η Ρόμα.

Αν δεν κερδίσει την ομάδα του Γκασπερίνι, θα αρχίσει να έχει σαν αποκλειστικό στόχο την είσοδή της στο επόμενο Champions League και θα βγει εκτός τίτλου. H Nάπολι έχει προβλήματα, η επιθετική τριάδα της Ρόμα, με Σούλε, Πελεγρκίνι και τον παικταρά, Μάλεν, μπροστά θα κάνει γκολ. Το Goal/Goal πολύ ψηλά σε απόδοση 2,00.

Σάββατο 14/02

19.00 Λάτσιο-Αταλάντα 1Χ OVER 1,5@ 1,80

21.45 Ίντερ-Γιουβέντους 1@ 1,95

Κυριακή 15/02

21.45 Νάπολι-Ρόμα Goal Goal @ 2,00