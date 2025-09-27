Σάββατο (27/09)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Εμπαπέ θα δείξει τη φετινή σεζόν, ποιος είναι ο πραγματικός του εαυτός. Πέρυσι μπορεί να κατέγραψε εντυπωσιακά νούμερα στο σκοράρισμα, η αλήθεια όμως είναι πως η εικόνα του, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Φέτος είναι φανερά σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση και μαζί με τις ιδέες του Αλόνσο προσπαθούν να ξαναφέρουν τη Ρεάλ στους τίτλους. Το ξεκίνημα εντυπωσιακό η Ρεάλ μετρά ρεκόρ 6/6 στο πρωτάθλημα και ο Εμπαπέ έχει πετύχει ήδη επτά γκολ. Η Ατλέτικο με το ζόρι έχει μαζέψει 9 βαθμούς, μεσοβδόμαδα ίδρωσε για να κερδίσει με 3-2 την «πελάτισσα» της Βαγιεκάνο. Βρίσκεται ήδη 9 βαθμούς πίσω από την κορυφή και με ήττα χαιρετάει από νωρίς κάθε ελπίδα διάκρισης. Η εικόνα πάντως των δύο ομάδων, με κάνει να πιστεύω, πως δεν θα χάσει η Ρεάλ και δεν θα δούμε λιγότερα από 1,5 τέρματα. Το Χ2Δ με over 1,5 στο 1,75.

Κυριακή (28/09)

Νιούκαστλ – Άρσεναλ

Η Άρσεναλ έχει βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα της σεζόν, έχοντας δώσει ήδη τρία ντέρμπι. Κέρδισε 1-0 στο Old Trafford πήρε λιγότερα από ό,τι άξιζε με Λίβερπουλ εκτός 1-0 0,48-0,49xg, ισοπαλία 1-1 με τη Σίτι εντός 0,72-1,12xg. Mπορεί να μην φαίνεται στα xg αλλά και στο εντός έδρας ντέρμπι με τη Σίτι είχε τον έλεγχο του αγώνα, με ένα απίθανο 66,8% κατοχή απέναντι σε ομάδα του Γκουαρδιόλα. Ο Αρτέτα έχει ένα εξαιρετικό υλικό. Είναι γεμάτο το ρόστερ σε όλες τις θέσεις και πιστεύω πως φέτος μπορεί να διεκδικήσει τίτλους. Η Νιούκαστλ είναι δύσκολη στο γκολ. Έχει πετύχει μόλις 3 στα 5 παιχνίδια του πρωταθλήματος, 1 στα τελευταία τρία παιχνίδια. Η Άρσεναλ μπορεί να κρατά τους αντιπάλους της στο… μηδέν. Το «διπλό» στο 2,15.

Μίλαν – Νάπολι

Είναι καλός προπονητής ο Αλέγκρι την μάζεψε γρήγορα τη Μίλαν. Μετά την ήττα στην πρεμιέρα της, απο την Κρεμονέζε ήρθαν τρεις νίκες στη σειρά. Το 3-5-2 που χρησιμοποιεί έχει ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν τρεις παίκτες ελέγχου εκ των Μόντριτς, Ραμπιό, Φοφανά , Λόφτους-Τσικ, και στο επιθετικό δίδυμο ο γρήγορος Πούλισιτς παίζει δίπλα στον Χιμένεθ, ενώ από τον πάγκο έρχεται και ο Ένκουκου.

Στο επιθετικό δίδυμο περιμένω να αγωνιστεί και ο Λεάο που σκόραρε στα 17 λεπτα που έπαιξε στο Κύπελλο Ιταλίας με τη Λέτσε. Ίδιας λογικής ποδοσφαίρου και ο Κόντε. Αναμένεται να παρακολουθήσουμε μία «μάχη» δύο προπονητών, που ξέρουν να διδάσκουν το 3-5-2. Η Νάπολι έχει μάθε καλά να παίρνει το… ταβάνι που μπορεί σε κάθε παιχνίδι της. Το γεγονός αυτό την κάνει να είναι ικανή να μαζεύει βαθμούς. Έχει ξεκινήσει με 4/4 κερδίζοντας παιχνίδια που έχουν στραβώσει. Την περασμένη Δευτέρα κέρδισε 3-2 την Πίζα σε παιχνίδι με 1,19-2,52xg, την δεύτερη αγωνιστική κέρδισε την Κάλιαρι στο 95ο λεπτό. Είναι υπερβολικό να συνεχίσει μόνο με νίκες η Νάπολι, έχοντας να κάνουμε με δύο προπονητές που δουλεύουν το 3-5-2 δύσκολα να πάει και ψηλά το σκορ. Το 1ΧΔ με under 3,5 στο 1,72.

Σάββατο

17.15 Ατλέτικο Μ-Ρεάλ Μ Χ2Δ over 1,5@ 1,75

Κυριακή

18.30 Νιούκαστλ-Άρσεναλ 2@ 2,15

21.45 Μίλαν-Νάπολι 1ΧΔ 3,5@ 1,72