Τα προγνωστικά του Τσάρλυ, για τη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Παραγουάη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης (27/03, 21:00).

Δυστυχώς, η Εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να πάρει εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ούτε να αποκτήσει δικαίωμα για δεύτερη ευκαιρία μέσω των αγώνων μπαράζ. Ταλέντο υπάρχει, λείπει όμως η κυνικότητα που θα μας οδηγήσει σε μεγάλα αποτελέσματα.

Να αξιοποιήσουμε το Nations

Τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η μάχη του Nations League, με την εθνική μας να έχει πετύχει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Ασφαλώς, κανένας δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την πορεία στο Nations, πέρα από το δικαίωμα που μπορεί να αποκτήσει για δεύτερη ευκαιρία. Όμως, το γεγονός πως θα βρεθούμε σε έναν όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία θα μας βοηθήσει να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε την κυνικότητα και τον ρεαλισμό που μας λείπουν.

Η Εθνική μας ομάδα έχει ταλέντο και μπορεί να στηριχθεί στην ποιότητα των Κωνσταντέλια, Τζόλη, Καρέτσα, στην επιθετική κλάση του Παυλίδη, αλλά και στους Ιωαννίδη, Τετέη και Δουβίκα. Έχουμε μία ομάδα που είναι σε θέση να παίξει ελκυστικό ποδόσφαιρο και να πετύχει γκολ· της λείπουν όμως ο ποδοσφαιρικός ρεαλισμός και η σκληράδα που θα την οδηγήσουν στις μεγάλες διοργανώσεις.

Το διάστημα από σήμερα και το εντός έδρας φιλικό με την Παραγουάη μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2027, που θα ξεκινήσει η προκριματική διαδικασία για το Ευρωπαϊκό, προσφέρεται για να μπουν τα στοιχεία που λείπουν στην Εθνική μας ομάδα.

Παιχνίδι για γκολ

Σήμερα υποδεχόμαστε στο Καραϊσκάκης την Παραγουάη, η οποία έχει πάρει εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Παραγουάη θα βρεθεί σε όμιλο με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον νικητή του αγώνα Κοσόβου-Τουρκίας. Ο τεχνικός της, Αλφάρο, δήλωσε πως διάλεξε την Ελλάδα γιατί το στυλ της μοιάζει με αυτό των ΗΠΑ.

Στα φιλικά του Οκτωβρίου έφερε 2-2 στην Ιαπωνία και ηττήθηκε 2-0 στη Ν. Κορέα, ενώ στα φιλικά του Νοεμβρίου ηττήθηκε 2-1 από τις ΗΠΑ και κέρδισε με 1-2 το Μεξικό.

Φιλικό παιχνίδι είναι, περιμένω μία επιθετική προσέγγιση από τις δύο ομάδες. Το Goal/Goal με Over 2,5 φτάνει σε απόδοση 2,52.

27/03, 21:00 Ελλάδα-Παραγουάη, Goal/Goal & Over 2,5 @ 2,52