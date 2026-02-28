Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς που «έρχονται» στη Stoiximan Super League το Σαββατοκύριακο (28/02 & 01/03).

Κυριακή (01/03)

16.00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

Ο Πανσερραϊκός πήρε τέσσερις σημαντικούς βαθμούς στα τελευταία δύο παιχνίδια, παραμένει όμως στο -9 από την παραμονή και μοιάζει δύσκολο να γυρίσει την κατάσταση. Στα παιχνίδια με τους μεγάλους χάνει εύκολα.

Με 5-0 πέρασε ο ΠΑΟΚ, με 4-0 πέρασε η ΑΕΚ με 3-0 ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα δει σοβαρά το παιχνίδι, το «διπλό» με καθαρή νίκη, με ασιατικό χάντικαπ 1,5 στο 1,45.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Εξέτισε ο επιθετικός, Ίβαν (17/2). Χωρίς προβλήματα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Άγνωστο αν δεν αγωνίστηκε στο Λεβερκούζεν επειδή είχε πρόβλημα ο Ποντένσε (14/2), αναγκαστική αλλαγή ο Τσικίνιο και είναι αμφίβολος (20/4).

17.30 Βόλος – ΑΕΚ

Πανστρατιά οπαδών της ΑΕΚ στον Βόλο. Δεκατέσσερις χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ, αναμένεται να ταξιδέψουν στον Βόλο για να βοηθήσουν την ομάδα του Νίκολιτς να συνεχίσει το θετικό της σερί και να μείνει στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Πολύ θετικό το κλίμα στην ομάδα, μετά την νίκη με 4-0 επί τους Λεβαδειακού και φυσικά από το βαθμολογικό προβάδισμα που έχουν αποκτήσει. Αντίστροφη φόρμα για τις δύο ομάδες, 11-3-0 σερί τρέχει η ΑΕΚ, 0-1-6 ρεκόρ ο Βόλος που αν δεν γυρίσει την κατάσταση, κινδυνεύει να πέσει στα Play Outs. Το «διπλό» στο 1,43.

ΒΟΛΟΣ: Καιρό λείπει ο χαφ, Μαρτίνες (13/1), εξέτισε ο αμυντικός, Τριανταφύλλου (9/0).

ΑΕΚ: Τιμωρημένος ο Μουκουντί (18/1), εξέτισαν Ρότα (19/0), Κοϊτά (21/2).

19.00 ΠΑΟΚ – Asteras AKTOR

Γεμάτος προβλήματα ο ΠΑΟΚ, έχει την υποχρέωση να βρει δυνάμεις κουράγιο και να κερδίσει το παιχνίδι. Ο Asteras AKTOR βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

Δεν έχει καταφέρει ο Ράσταβατς να γυρίσει τον διακόπτη, που έχει ρεκόρ 1-0-5 από την ημέρα που επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας. Πλέον, ο Asteras AKTOR βρίσκεται στο -5 από την παραμονή και πρέπει να ψάξει παντού για αποτέλεσμα.

Έχει πολλά ζητήματα ο ΠΑΟΚ και την υποχρέωση όμως να βρει τρόπο να κερδίσει έστω και στο όριο. Ο «άσος» από το 1,30 με under 3,5 στο 2,02.

ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ παραμένουν Κωνσταντέλιας (13/6), Μεϊτέ (18/0), Ντεσπόντοφ (15/3), Πέλκας (9/4), πιθανότατα και Παβλένκα, κάρτες ο Κεντζιόρα (13/0), επανέρχονται από το μεσοβδόμαδα Τάισον, Ζίβκοβιτς.

Asteras AKTOR: Τιμωρημένος ο στόπερ Καστάνιο (8/0), έχασαν τα δύο τελευταία οι στόπερ Τριανταφυλλόπουλος (14/0), Ιβάνοφ (15/1).

20.00 Παναθηναϊκός – Άρης

Μεγάλο παιχνίδι στο Πλζεν, για τον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες του Μπενίτεθ με κατάθεση ψυχής και έναν εντυπωσιακό Τεττέη πήραν την πρόκριση. Ο στόχος όμως της 4άδας είναι πολύ σημαντικός. Η ομάδα του Μπενίτεθ προέρχεται από τρία παιχνίδια δύο με την Πλζεν και ένα στο Ηράκλειο που έδειξε αγωνιστική πρόοδο. Υποδέχεται σε ένα must-win παιχνίδι τον προβληματικό Άρη.

Τέλος ο Χιμένεθ μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά. Με βάση την πρόσφατη εικόνα των δύο ομάδων και της σημασίας του αγώνα για τον Παναθηναϊκό μοιάζει δίκαιος ο «άσος» στο 1,91.Π

ΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Φρέσκο πρόβλημα ο Πάλμερ-Μπράουν (13/0) που θα λείψει καιρό, αλλά επέστρεψε μετά από ένα μήνα ο Πελίστρι (3/0). Σταθερά λείπουν Τσιριβέγια (16/0), Ντέσερς (5/2), Κώτσιρας (9/0).

ΑΡΗΣ: Εξέτισαν κίπερ, Αθανασιάδης (9 συμ.), ο εξτρέμ Πέρεθ (15/0) και ο νεοφερμένος μέσος Χόνγκλα (4/0), επιστρέφει και ο φορ, Μορόν (19/4).