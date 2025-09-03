Πάνω από 10.000 εισιτήρια «έφυγαν» μέσα σε λίγες ώρες, για το Ελλάδα-Λευκορωσία (05/09, 21:45), την πρεμιέρα της Εθνικής στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το Ελλάδα-Λευκορωσία, το βράδυ της Παρασκευής (05/09, 21:45), σαφώς και δεν είναι το πιο… εμπορικό ματς της Εθνικής.

Είναι το πρώτο, όμως, και ένα από τα τρία «εντός» που θα δώσει, στον δρόμο της προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Άρα, αποκτά και άλλη εμπορική αξία.

Κάτι που φαίνεται από την προπώληση των εισιτηρίων!

Συγκεκριμένα, μέσα σε περίπου πέντε ώρες από την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων το απόγευμα της Τρίτης (02/09), «έφυγαν» περισσότερα από 10.000 εισιτήρια!

Ο κόσμος της Εθνικής Ελλάδας, λοιπόν, αναμένεται να δώσει βροντερό «παρών» Γεώργιος Καραϊσκάκης, ώστε να ωθήσει το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προς τον μεγάλο στόχο της παρουσίας στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, και την επιστροφή στις μεγάλες διοργανώσεις 12 χρόνια μετά το Μουντιάλ της Βραζιλίας.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ, για το Ελλάδα-Λευκορωσία:

«Με φόντο την επιστροφή της Εθνικής Ομάδας σε Μουντιάλ, άρχισε η πώληση των απλών εισιτηρίων για τους αγώνες με την Λευκορωσία (Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, 21:45) και την Δανία (Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, 21:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι δύο αναμετρήσεις αποτελούν τις πρώτες από τις τρεις, συνολικά, εντός έδρας που έχει μπροστά της η Εθνική στα προκριματικά, με τον στόχο να είναι ξεκάθαρος: πρόκριση σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, για πρώτη φορά μετά το 2014.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στους πρόσφατους εντός έδρας αγώνες, στους οποίους σημειώθηκαν διαδοχικά sold out, έχει ανανεώσει τη σχέση της ομάδας με τον φίλαθλο κόσμο. Η δυναμική στήριξη της εξέδρας αποδείχθηκε καταλυτική, στέλνοντας το μήνυμα πως η Εθνική Ομάδα έχει αποκτήσει δυναμική, αλλά και έχει επανακτήσει την ικανότητα να ενώσει τις Ελληνίδες και τους τους Έλληνες πίσω από έναν κοινό στόχο.

Η Ομοσπονδία καλεί τους φιλάθλους να στηρίξουν την προσπάθεια και να εξασφαλίσουν εγκαίρως τα εισιτήριά τους, με δεδομένο ότι η ζήτηση αναμένεται να οδηγήσει και πάλι σε ένα γήπεδο γεμάτο κόσμο, παλμό και ενθουσιασμό!

Για αγορά εισιτηρίου πατήστε ΕΔΩ».