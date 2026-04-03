Κυριακή (05/04)

17.00 Βόλος-ΟΦΗ

Μετά την αλλαγή της βαθμολογίας, η διαφορά των δύο ομάδων από τον Λεβαδειακό μειώθηκε στους 5 βαθμούς. Η ομάδα που θα κερδίσει, θα μπει στη μάχη της διεκδίκησης της 5ης θέσης. Ανοιχτό παιχνίδι, χωρίς πίεση περιμένω στον Βόλο, σε ένα ζευγάρι που φέρνει Goal Goal στα τελευταία 3 παιχνίδια στον Βόλο. Το Goal Goal στο 1,82.

ΒΟΛΟΣ: Εξέτισαν ο χαφ Μπουζούκης (22/0), οι μεσοεπιθετικοί Χουάνπι (23/4), Κόμπα (23/4), τιμωρημένος ο φορ Ουρτάδο (8/2).

ΟΦΗ: Εκτός ο μπακ Γκονζάλεθ (17/1).

17.00 Λεβαδειακός-Άρης

Ο Λεβαδειακός με βάση όσα έχουμε δει τη φετινή σεζόν, είναι με διαφορά η 5η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Θα είναι άδικο να χάσει την 5η θέση. Η διαίρεση των βαθμών με το 2 μείωσε τη διαφορά από την 6η θέση, στους 5 βαθμούς από Βόλο και ΟΦΗ, στους 6 με τον Άρη. Ο Άρης δεν έχει κερδίσει από τις 31 Ιανουαρίου και έχει ρεκόρ 0-5-2. Περιμένω να μην ηττηθεί ο Λεβαδειακός και να μην πάει ψηλά το σκορ. Το 1Χ Δ.Ε. με under 3,5 στο 1,67.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Τιμωρημένος ο επιθετικός Πεντρόζο (26/10).

ΑΡΗΣ: Αμφίβολος με ίωση ο μεσοεπιθετικός Γένσεν (12/2), κάρτες ο μπακ Φαντιγκά (19/0), εξέτισαν ο μέσος Τεχέρο (24/0) και ο μπακ Μεντίλ (8/0).

19.00 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Ο Λουτσέσκου έχει διαθέσιμους τους Ζαφείρη-Κωνσταντέλια, όμως και πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Στα δεξιά της άμυνας ο Κένι είναι δύσκολο να αγωνιστεί, ο Σάντσες επέστρεψε Παρασκευή από το Μεξικό. Ο Μεϊτέ είναι στην αποστολή, αλλά αναμένεται να του γίνει διαχείριση και να μπει σαν αλλαγή. Ο Ζίβκοβιτς είναι εκτός, ο Χατσίδης γύρισε με ενοχλήσεις από την Ελπίδων, πιθανό να ξεκινήσει ο Γιακουμάκης. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει άγχος, είναι βελτιωμένος το τελευταίο διάστημα, έχει γίνει πιο γρήγορος, καλύτερος σε χαμηλά μέτρα και πιο άμεσος στο παιχνίδι χώρου. Δυσκολεύεται στα τελευταία παιχνίδια στην Τούμπα, το ρεκόρ είναι 4-1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ στα τελευταία 5. Περιμένω πάντως να είναι πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τις δύο φετινές ήττες σε πρωτάθλημα και κύπελλο με 2-0 και αυτή τη φορά θα σκοράρει. Το Goal Goal στο 2,05.

ΠΑΟΚ: Επανέρχεται ο Γιακουμάκης (19/7), δύσκολα ο Κένι (18/0), λογικά σαν αλλαγή θα μπει ο Μεϊτέ (19/0), εκτός ο Ζίβκοβιτς (19/2), την Παρασκευή έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Σάντσες (6/0), ενοχλήσεις ο Χαντσίδης (10/3).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Νοκ άουτ για όλη τη σεζόν ο Κάτρης (6/0), επανέρχεται ο Πάλμερ-Μπράουν (13/0). Μέσα οι Γεντβάι, Ερνάντεθ, συνεχίζουν εκτός οι Σισοκό, Ντέσερς.

21.00 Ολυμπιακός-ΑΕΚ

Ο Μεντιλίμπαρ έχει κερδίσει και τα 5 εντός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει με την ΑΕΚ. Δεν έχει κερδίσει όμως κανένα ντέρμπι από το 2-0 του πρώτου γύρου απέναντί της. Οι ερυθρόλευκοι τρέχουν ένα αρνητικό ρεκόρ 0-2-2 στα ντέρμπι, το οποίο θα πρέπει να το διορθώσουν αν θέλουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Περιμένω ένα παιχνίδι, που η ΑΕΚ θα παίξει για την ισοπαλία, ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει με τις γνωστές σέντρες και γεμίζοντας την περιοχή, να πάρει τη νίκη. Δεν περιμένω πολλά γκολ, δεν πιστεύω πως θα περάσει με διπλό η ΑΕΚ. 1Χ Δ.Ε. με under 3,5 σε απόδοση 1,55.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Δεν σκόραρε στα 6/9 τελευταία ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Εξέτισε ο Ρέτσος (20/2), επιστρέφει και ο Έσε (20/0).

ΑΕΚ: Τιμωρημένος ο Πήλιος (20/2), έτοιμος ο Βάργκα που είχε κάποιες ενοχλήσεις.