Έπεσαν οι τίτλοι τέλους για τον άνθρωπο που επανέφερε τον Παναθηναϊκό σε μια κανονικότητα, Εργκίν Αταμάν.

«Σας ευχαριστώ κι ας είχαμε προβλήματα με κάποιους, δεν είναι εύκολο να δουλεύει κανείς μαζί μου», σημείωσε από τα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας ο Εργκίν Αταμάν, λιγότερο από 48 ώρες πριν την απόλυσή του. Σαν να ήξερε τι ερχόταν, μάλλον ήξερε. Καταλάβαινε αφού είναι πανέξυπνος.

Ο πιο πετυχημένος κύκλος προπονητή στον Παναθηναϊκό στην μετά Ομπράντοβιτς εποχή και ένας από τους πιο πετυχημένους στην ιστορία του «επτάστερου» ολοκληρώθηκε όπως αναμενόταν και επισήμως το απόγευμα της Δευτέρας (15/6), αφήνοντας πίσω… ευγνωμοσύνη.

Κι αυτό διότι ο Εργκίν Αταμάν επανέφερε τον Παναθηναϊκό εκεί που του αρμόζει, στο προσκήνιο. Με την αλλαγή πλεύσης φυσικά και την αμέριστη στήριξη μιας δύσκολης και απαιτητικής διοίκησης, άφησε πίσω του την κατάκτηση του πολυπόθητου 7ου αστεριού, ένα πρωτάθλημα Ελλάδος (2024), δύο Κύπελλα (2025, 2026) και κυρίως ένα διαφορετικό status quo.

Με τον εκκεντρικό και ιδιαίτερο σε πολλά του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο, ο Παναθηναϊκός μεγάλωσε. Θυμήθηκε την πρότερη ισχύ του, έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Και ο ίδιος πρόσθεσε μία ακόμα πινέζα στον πολύ πετυχημένο χάρτη του.

Καθώς αρέσει δεν αρέσει, συμφωνεί κανείς μαζί του, με τις τακτικές του ή όχι, ο «διαχειριστής» Εργκίν Αταμάν έχει αφήσει το δικό του στίγμα στο ευρωπαϊκό σύγχρονο μπάσκετ.

Ένας player’s coach που ποντάρει αρκετά στην πρωτοβουλία του παίκτη του. Ζει και «πεθαίνει» αγωνιστικά με αυτήν, αποθεώνεται ή αποδοκιμάζεται.

Όπως και να έχει ένας επιτυχημένος κύκλος συνεργασίας ολοκληρώθηκε για τους «πράσινους» που στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη μέρα και δράττονας άμεσα, έπειτα από το «τετέλεσται» μιας περιόδου με πολλά σκαμπανεβάσματα και ανορθογραφίες. Και ο ίδιος ο Αταμάν;

Συνεπής στον λόγο που έδωσε τόσο κατά τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων του όσο και πριν από μερικούς μήνες. Όταν είχε υποσχεθεί ότι θα αποχωρήσει αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει είτε την Ευρωλίγκα είτε το πρωτάθλημα. Αν και πιθανότατα θα συνέβαινε κάτι τέτοιο όπως και να ‘χει.

«Ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης και τώρα είναι η στιγμή να επιστρέψει στα χρόνια των επιτυχιών», είχε τονίσει στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του «τριφυλλιού». Το ‘πε και το ‘κανε ο Εργκίν Αταμάν.